Десятки стран в ООН призвали усилить давление на белорусские власти 3 3.07.2024, 19:43

1,618

В СПЧ ООН прошло обсуждение доклада о правах человека в Беларуси.

3 июля на 56-й сессии Совета ООН по правам человека состоялся интерактивный диалог по Беларуси.

Анаис Марэн, специальный докладчик по ситуации в сфере прав человека в Беларуси, представила новый доклад о ситуации в стране.

Представителей официального Минска на встрече не было. В ходе обсуждения доклада ни одна страна не встала на защиту режима Лукашенко.

После презентации доклада, в ходе его обсуждения, все выступавшие от имени своих стран, объединений или организаций в той или иной форме выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси — уничтожением гражданского общества и политической оппозиции, преследование журналистов и правозащитников, произвольные аресты, жестокое, бесчеловечное обращение, пытки и смерть в тюрьмах, положение политзаключенных, давление на граждан внутри Беларуси и за рубежом, передает «Радыё Свабода».

Они призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать политзаключенных, начать сотрудничать с международными правозащитными механизмами и прекратить способствовать российской агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис от имени стран Северной Европы заявил, что ситуация в Беларуси ухудшается, а репрессии, некоторые из которых можно квалифицировать как преступления против человечности, «достигли беспрецедентного уровня». Он призвал усилить давление на белорусские власти с целью заставить их выполнить свои обязательства в области прав человека, поскольку безнаказанность «только поощряет белорусские власти к совершению преступлений».

В Евросоюзе выразили обеспокоенность «массовым подавлением прав человека во всех сферах белорусского общества».

Польша, среди прочего, обратила внимание на усиление давления после вступления Беларуси в «новый избирательный цикл», выразила обеспокоенность по поводу «преследований представителей меньшинств в Беларуси, в том числе польского меньшинства».

Чехия подчеркнула, что «более 4% всех задержанных журналистов в мире» находятся в тюрьмах в Беларуси и что Минск должен «обеспечить безопасную среду, в которой гражданское общество может осуществлять свою работу без запугивания, препятствий или актов возмездия».

США обратили внимание на то, что белорусские власти «интернационализируют свое давление, притесняют белорусов за рубежом» за реализацию своих прав и свобод, в том числе посредством заочного уголовного преследования, конфискации имущества, давления на их семьи внутри страны. Вашингтон призвал режим Лукашенко «вступить в мирный диалог о демократии и будущем Беларуси».

Канада обратила внимание на «притеснение активистов и их семей в стране и за рубежом», выразила восхищение «упорством и мужеством белорусов, борющихся за демократическое и процветающее общество» и пообещала продолжать поддерживать белорусский народ.

Великобритания была «шокирована степенью угнетения и репрессий» в Беларуси. Лондон призвал Минск выслушать доклад Марен и «восстановить гражданское общество».

Лихтенштейн выразил сожаление по поводу того, что парламентские и местные выборы в феврале 2024 года не наблюдались представителями ОБСЕ, и призвал к сотрудничеству со спецдокладчиком Совета ООН по правам человека - «путем предоставления доступа в страну и выполнения рекомендаций», а также других международные механизмы, «в том числе накануне президентских выборов 2025 года».

Франция осудила «непримиримость белорусских властей по отношению к любой форме критики» и выразила сожаление в связи с «давлением на граждан за рубежом в свете прекращения выдачи документов консульскими органами, заочными судами».

Словения призвала Беларусь «реализовать права и свободы своих граждан в соответствии с международными обязательствами», прекратить практику незаконного перемещения детей с оккупированных Россией территорий Украины.

Бельгия, среди прочего, осудила практику применения смертной казни, призвала Беларусь «гарантировать свободу объединений и прекратить зачистку гражданского пространства от нежелательных организаций по причине так называемой нелояльности».

Люксембург выразил обеспокоенность по поводу «законодательного закрепления практики жестокого обращения с гражданами», а также разрешения военным применять оружие против граждан и снятия с них ответственности в случае смерти последних.

Испания отметила, что «недостаток свобод в стране усугубляется превращением антитеррористического и антиэкстремистского законодательства в инструмент репрессий против всех, кто не следует официальной линии».

Кипр осудил «систематические нарушения прав человека» в Беларуси, а также «гибридную атаку» Минска на внешние границы ЕС с помощью мигрантов.

Албания выразила солидарность с белорусским гражданским обществом и заверила, что «продолжит поддерживать его в борьбе за верховенство закона» и превращение Беларуси в «страну, где каждый может осуществлять свои права без дискриминации».

Болгария призвала Минск прекратить милитаризацию белорусского общества, «особенно молодежи и детей».

Австрия призвала режим Лукашенко «соблюдать права человека, придерживаться принципов верховенства закона и демократии, начать расследование случаев смерти, жестокого обращения в тюрьмах, расследовать практику преследований по политическим мотивам».

Швейцария заявила, что белорусское законодательство скорректировано с целью «оправдать дискриминацию и нетерпимость, репрессии против инакомыслящих внутри страны и за рубежом», и призвала «декриминализировать деятельность незарегистрированных организаций, прекратить произвольно клеймить организации экстремистскими».

Румыния высказалась в поддержку стремления белорусского народа иметь «свободную, независимую, демократическую страну» и напомнила, что «выполнение обязательств по международному праву является обязанностью и ответственностью каждого государства, Беларусь не может быть исключением».

Молдова призвала Минск «вступить в прозрачный диалог с международными правозащитными механизмами».

Словакия отметила «тревожную динамику нарушений прав человека» в Беларуси и заявила, что режим Лукашенко «медленно, но верно подавляет инакомыслие».

По мнению Украины, Беларусь «приблизилась к тревожной критической стадии». В Киеве подчеркнули, что «просто высказывание против политики Лукашенко» и «публичное осуждение агрессии России против Украины» ведут к тюремному заключению.

Армения заявила, что «дефицит демократии» в Беларуси и «очень ограниченное гражданское пространство» напрямую влияют на безопасность в регионе, а поставки оружия из Беларуси «способствуют насилию, войне, этническим чисткам и грубым нарушениям прав человека».

Об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси (в том числе правами детей, женщин, пацифистов, юристов) констатировали представители ряда неправительственных организаций – Human Rights Foundation, War Resisters’ International, International Bar Association, Lawyers for Human Rights, Center for Global Nonkilling, Civicus, Conscience and Peace Tax International, The International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights, Human Rights Watch.

