Россия отправила помощь Мадуро?

Недавние протесты в Венесуэле после спорных выборов привлекли внимание международного сообщества из-за присутствия военнослужащих с нашивками российской ЧВК «Вагнер». Это событие усилило опасения по поводу вмешательства России во внутренние дела страны. Об этом 1 августа сообщили обозреватели Defence Blog.

В соцсетях было опубликовано видео из Каракаса, на котором мужчина в характерном камуфляже и с нашивкой ЧВК «Вагнер» стоит вместе с полицейскими. В связи с этим отмечается, что присутствие «вагнеровцев» в Венесуэле вызывает серьезные опасения у оппозиции и международных наблюдателей, так как деятельность российских наемников часто сопровождается обвинениями в нарушении прав человека, что дополнительно осложняет ситуацию.

Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia