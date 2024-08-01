В Венесуэле заметили военных с шевронами ЧВК «Вагнер» 5 1.08.2024, 15:25

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Россия отправила помощь Мадуро?

Недавние протесты в Венесуэле после спорных выборов привлекли внимание международного сообщества из-за присутствия военнослужащих с нашивками российской ЧВК «Вагнер». Это событие усилило опасения по поводу вмешательства России во внутренние дела страны. Об этом 1 августа сообщили обозреватели Defence Blog.

В соцсетях было опубликовано видео из Каракаса, на котором мужчина в характерном камуфляже и с нашивкой ЧВК «Вагнер» стоит вместе с полицейскими. В связи с этим отмечается, что присутствие «вагнеровцев» в Венесуэле вызывает серьезные опасения у оппозиции и международных наблюдателей, так как деятельность российских наемников часто сопровождается обвинениями в нарушении прав человека, что дополнительно осложняет ситуацию.

Soldiers of the Russian WAGNER group were seen in Venezuela. pic.twitter.com/ISrlE9tPia — The Spot (@Spotnewsth) August 1, 2024

Кроме того, факт вовлеченности российской ЧВК в гражданский конфликт в Венесуэле воспринимается как признак продолжения поддержки Россией правительства Мадуро. Дело в том, что протесты начались в столице Венесуэлы на следующий день после того, как президент Николас Мадуро объявил о своей победе на выборах.

В то же время оппозиция, представляемая кандидатом Эдмундо Гонсалесом, оспорила результаты, заявив о фальсификации выборов. По их данным, после пересмотра 73,2% результатов голосования, Гонсалес одержал убедительную победу.

Протесты в Венесуэле

В понедельник, 29 июля, сразу после объявления результатов президентских выборов в Венесуэле, как действующий президент Николас Мадуро, так и его оппонент от оппозиции Эдмундо Гонсалес заявили о своей победе. Эти выборы вызвали сомнения у международного сообщества, включая Вашингтон, который подверг сомнению официальные данные.

В этот же день национальный избирательный орган сообщил, что Мадуро победил на выборах, набрав 51% голосов, и идет на третий срок — это продлевает почти 25-летнее правление социалистов в Венесуэле. Однако оппозиция оспорила результаты, заявив о многочисленных нарушениях и фальсификациях.

После объявления результатов тысячи сторонников оппозиции вышли на акции протеста в Каракасе и других городах. По данным Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов, было зарегистрировано 187 протестов в 20 штатах. Протесты начались вечером 29 июля с демонстраций «касероласо» — марша пустых кастрюль, где участники били в кастрюли и сковородки в знак протеста против объявления Мадуро победителем.

Уличные протесты быстро переросли в столкновения с полицией. В Каракасе тысячи протестующих прошли маршем по центру города, некоторые шли от трущоб на горах вокруг столицы до президентского дворца. Протестующие скандировали «Свобода!» и «Эта власть падет!», жгли портреты Мадуро, покрышки, мусор и машины. В городе Коро участники акций снесли статую бывшего президента Уго Чавеса, предшественника Мадуро.

В ответ на протесты полиция и военные применили слезоточивый газ и резиновые пули. Некоторые демонстранты бросали в них камни, бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. Подавление протестов также осуществлялось с помощью «колективос» — членов военизированных организаций, поддерживающих власть Мадуро.

Оппозиция сообщила, что силы безопасности Венесуэлы дважды пытались проникнуть в посольство Аргентины в Каракасе, где с марта живут шестеро противников Мадуро, укрывающихся от ареста. Этот инцидент вызвал обеспокоенность у международного сообщества и усилил напряженность вокруг выборов.

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