Шольц после резни в Золингене пообещал ускорить депортации 26.08.2024, 18:30

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ почтил память жертв нападения с ножом, назвав атаку «терроризмом против всех нас».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в понедельник, 26 августа, посетивший место атаки на посетителей фестиваля в Золингене, заявил о необходимости ускорить депортацию нелегальных мигрантов. «Мы должны будем сделать все возможное, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или не имеет права оставаться в Германии», - подчеркнул глава германского правительства.

Он назвал нападение с ножом на гостей «Фестиваля разнообразия», приуроченного к 650-летию основания города Золингена, актом терроризма. «Это был терроризм против всех нас», - сказал Шольц. В результате атаки 23 августа, в которой подозревается 26-летний сириец, погибли три человека: мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Еще восемь гостей праздника получили ранения.

По словам Шольца, необходима «последовательная практическая правоприменительная деятельность», в том числе выдворение тех, кто проживает в Германии нелегально, в другие страны Евросоюза в соответствии с Дублинским соглашением. Он предложил создать рабочую группу, которая «тщательно изучит этот вопрос». Некоторые вопросы можно будет решить только в рамках европейского законодательства, «но со всем этим мы должны разобраться», подчеркнул канцлер ФРГ.

Накануне Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест Иссы Х. по подозрению в убийстве трех человек на фестивале в Золингене, а также в участии в террористической организации Исламское государство» (ИГ). Как сообщала газета Die Welt, сирийца должны были депортировать из Германии еще в 2023 году, поскольку его прошение о статусе беженца в ФРГ было отклонено. В соответствии с Дублинским соглашением, мужчину ожидало выдворение в Болгарию — страну, где он пересек границу Евросоюза. Именно там и должны были рассмотреть его прошение об убежище. Однако сириец скрылся от германских властей, и в результате депортация оказалась «просроченной». Когда Иссу Х. вновь обнаружили, его «перераспределили» в Золинген, следует из публикации.

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