Мужчина в Гродно придумал способ бесплатно наливать себе алкоголь в баре
- 28.08.2024, 9:46
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Вот что с ним произошло после этого.
Вечером 27 августа в одном из баров Гродно произошел необычный инцидент. Один из посетителей, решив, что ему дозволено все, начал сам себе наливать алкогольные напитки, заявляя, что он является директором заведения. Об этом сообщает телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
Администратор бара незамедлительно вызвала милицию, сообщив о происходящем.
«В 20.43 в одном из увеселительных заведений по улице Розанова администратор сообщила, что посетитель берет алкоголь из бара и кричит „Я директор заведения!“» — рассказали в УВД.
Прибывшие на место сотрудники милиции выяснили, что этот человек оказался обычным посетителем. Его доставили в вытрезвитель для дальнейших разбирательств.