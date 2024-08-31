Российский проект «Сила Сибири-2» на грани провала 31.08.2024, 10:48

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Проблемы «Газпрома» продолжают расти.

Как сообщает китайская пресса, правительство Монголии не включило газопровод «Сила Сибири-2», который соединяет Россию и Китай, в свою программу государственного экономического и инфраструктурного развития до 2028 года.

Фактически речь идет о нескрываемом отказе от реализации проекта, который рассматривают в Кремле как «один из важных источников» наполнения бюджета в условиях долговременной войны, пишет «Обозреватель».

Китай и Монголия не согласны на российские условия

Как известно, у России есть огромные запасы нефти и газа, поэтому торговля энергоресурсами является одним из главных аспектов ее экономических отношений с Китаем, который за первую половину 2024 года импортировал 75,4 миллиона тонн природного газа. Следовательно, стратегическая важность реализации проекта «Сила Сибири-2» для России крайне велика. Но позиция Монголии и Китая может существенно повлиять на судьбу этого проекта. В частности, ценовые разногласия с Москвой, а также опасения Китая по поводу вторичных санкций со стороны западных стран могут окончательно подтолкнуть Китай к отказу от реализации российского проекта.

На это намекнул Мунхнаран Баярлхагва, чиновник Совета национальной безопасности Монголии, который отметил: «Мы вступаем в длительную паузу, когда Москва больше не верит, что сможет получить желанное соглашение от Пекина, и, вероятно, отложит проект до лучших времен».

Кроме того, он заявил, что Китай недоволен «Газпромом» из-за того, что компания хочет в одностороннем порядке контролировать монгольский участок трубопровода.

«Это означало бы внезапное и долгосрочное усиление влияния Москвы в Монголии в ущерб Пекину», – отметил монгольский чиновник.

Китай хочет получать газ по внутрироссийским ценам

Как стало известно западной прессе, Китай настаивал на том, что готов платить за поставляемый через «Силу Сибири-2» газ цену, близкую ко внутренним ценам на топливо в РФ. При этом в условиях войны и санкций внутрироссийские цены на газ держатся на приемлемом для российского населения уровне лишь благодаря огромным государственным субсидиям.

Кроме того, известно, что Пекин хочет закупать лишь небольшую часть того объема топлива, на поставки которого рассчитаны мощности газопровода. Такие условия могут сделать проект «Сила Сибири-2», который и без того не дотягивал по рентабельности до «Северных потоков», еще более убыточным.

Итак, как подытожил специалист из России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань, «Монголия надеется получить инвестиции от Китая и России, но у России нет денег, а Китай не спешит строить трубопровод».

«Газпром» может столкнуться с проблемой чрезмерной добычи

Таким образом, для российского «Газпрома» вырисовывается довольно катастрофическая ситуация, когда в стране налажена добыча достаточно большого объема газа, но Европа уже не является основным его потребителем. Поэтому эти объемы следует продавать, ведь хранилища не могут вместить газ, добыча которого ведется в режиме нон-стоп, 24 часа в сутки месяцами и годами.

Следовательно, «Сила Сибири-2» должна стать частичной альтернативой европейскому рынку, но и здесь Россию постигли огромные проблемы. Фактически Китай не намерен привязываться к одному источнику поставок газа, тем более что сотрудничество с Россией на таком уровне несет риски применения санкций.

Также характерно, что по итогам визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае 2024 года никаких серьезных сдвигов в судьбе проекта не было озвучено, хотя эта тема и анонсировалась в повестке дня встреч с руководством Китая.

Повышать цены для россиян или двигаться к банкротству: два варианта для «Газпрома»

Также нет форсирования проекта газового хаба вместе с Турцией, ведь турецкий президент Реджеп Эрдоган тоже использует проблемы российского «Газпрома» в интересах своей страны. Поэтому недавний визит Владимира Путина в Азербайджан является примером того, насколько кремлевское руководство обеспокоено потенциально катастрофическими последствиями ситуации, которая складывается.

Здесь необходимо упомянуть, что в ходе военной операции ВСУ под контролем Украины оказалась сверхважная газовая инфраструктура в районе города Суджа, от которой зависит судьба той части российского газового экспорта, которая до сих пор идет в некоторые европейские страны.

В целом есть неиллюзорные шансы того, что российскому правительству будет трудно продолжать держать низкие внутренние цены на газ, ведь они обеспечивались дотациями за счет огромного газового экспорта, который сейчас сократился. Следовательно, потенциальный рост цен на газ для российского населения и промышленности в условиях «перегретой» военной экономики является очень рискованным шагом как с экономической, так и с социальной точек зрения.

С другой стороны, весьма вероятная остановка строительства газопровода «Сила Сибири-2» неизбежно приведет к катастрофическим сокращениям доходов «Газпрома», что ставит под угрозу любимую Владимиром Путиным доктрину «геополитического доминирования из-за энергоресурсов».

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