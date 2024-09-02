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«Лукашенко прятался под кроватью»

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  • 2.09.2024, 8:22
  • 9,268
«Лукашенко прятался под кроватью»

Почему белорусский диктатор — трус.

Лукашенко пытается сформировать вокруг себя образ «мачо», однако на самом деле белорусский диктатор — трус. Сегодня, когда белорусский диктатор находится в панике из-за событий в Курской области РФ, стоит это четко понимать.

Telegram-канал «Ник и Майк» писал, что многие фобии белорусского диктатора связаны с детскими страхами и дефектами внешности:

— Неизменный атрибут Лукашенко — усы и хитрый зачес лысины. Про прическу – это больше к парикмахерам. А про усы можем рассказать. Носит он их потому что у Лукашенко дефект – заячья губа.

В детстве из-за этого было много издевательств, конечно. Поговаривают, иногда приходилось даже прятаться на деревьях. В деревне его недолюбливали. Даже не всегда сразу брали играть в футбол. Но Лукашенко был уперт и дожидался момента вступить в игру, когда уходил кто-то из старших или еще что-нибудь приключалось с основными игрокам.

Многие из сегодняшних фобий Лукашенко – из детства.

Также «Ник и Майк» рассказывал показательную историю из 90-х, которая прекрасно характеризует диктатора:

— Ночевал Лукашенко с членами своего штаба в гостинице «Юбилейной». Так вот, он настолько боялся, что его могут пристрелить (паранойя, с которой человек живет), что спал под кроватью. В самом прямом смысле этого слова: кидал на пол одеяло и спал прямо на нем. Благо было лето и жара. Вот такой «крепкий орешек».

История подтверждена несколькими очевидцами событий.

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