Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Музыкант скончался в возрасте 75 лет.

Шведский барабанщик Роджер Палм, работавший с несколькими известными музыкантами, в том числе с группой ABBA, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на заявление семьи Палма.

По словам родственников, музыкант умер от последствий болезни Альцгеймера.

Музыкальная карьера Роджера Палма начала активно развиваться в 1970-х годах. С группой ABBA он записал несколько песен, среди них — Dancing queen, Mamma mia, Thank you for the music, Take a chance on me.

Также барабанщик участвовал в создании песни Satellit для шведского певца Теда Гардестада.

Кроме того, Палм был участником поп-групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а также выступал в качестве джазового барабанщика.

Постоянными участниками ABBA являются Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рёйс (Лингстад), Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтскуг. Роджер Палм был приглашенным музыкантом.

Как сообщал Charter97.org, в 2021 году ABBA выпустила первый за 40 лет альбом.

