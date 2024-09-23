Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм2
- 23.09.2024, 18:04
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Музыкант скончался в возрасте 75 лет.
Шведский барабанщик Роджер Палм, работавший с несколькими известными музыкантами, в том числе с группой ABBA, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на заявление семьи Палма.
По словам родственников, музыкант умер от последствий болезни Альцгеймера.
Музыкальная карьера Роджера Палма начала активно развиваться в 1970-х годах. С группой ABBA он записал несколько песен, среди них — Dancing queen, Mamma mia, Thank you for the music, Take a chance on me.
Также барабанщик участвовал в создании песни Satellit для шведского певца Теда Гардестада.
Кроме того, Палм был участником поп-групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а также выступал в качестве джазового барабанщика.
Постоянными участниками ABBA являются Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рёйс (Лингстад), Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтскуг. Роджер Палм был приглашенным музыкантом.
Как сообщал Charter97.org, в 2021 году ABBA выпустила первый за 40 лет альбом.