Британцы назвали самые надежные автомобили современности 5 27.09.2024, 9:16

6,004

Результаты оказались довольно неожиданными.

В Великобритании опубликовали традиционный ежегодный рейтинг качества автомобилей. Его сформировало издание WhatCar на основе данных о неисправностях различных моделей машин.

Исследование охватило 199 моделей 31 бренда: об их неисправностях рассказали почти 30 000 владельцев. Основным критерием для рейтинга стал процент машин той или иной марки без поломок. Эксперты выбрали 10 брендов, которые выпускают самые надежные авто, а также определили лучшие их модели.

10 место. Hyundai — рейтинг 93,5%

В новых Hyundai фиксировались преимущественно незначительные неисправности. 82% ремонтов выполнили по гарантии, остальные владельцы обычно платили менее $270.

Самые надежные модели:

Hyundai Kona Hybrid 2017-2023 гг;

Hyundai Santa Fe 2018-2024 гг;

Hyundai Ioniq 2017-2022 гг.

9 место. Renault — рейтинг 93,6%

Поломки обнаружили в 19% Renault, причем 98% случаев были гарантийными. Обычно ремонт занимал до семи дней.

Самые надежные модели:

Renault Captur с 2019 г;

Renault Kadjar 2015-2022 гг.

8 место. BMW — рейтинг 94%

17% BMW имели проблемы, причем чаще всего беспокоила электроника. В 77% случаев ремонт был гарантийным, а две трети авто находились на СТО менее недели.

Самые надежные модели:

BMW 1 Series 2019-2023 гг;

BMW 3/4 Series с 2018 г;

BMW 5 Series 2017-2023 гг.

7 место. Citroen — рейтинг 94,1%

Надежность Citroen резко улучшилась в последнее время. Поломки обнаружили в 16% авто и 83% случаев были гарантийными, однако 48% машин ремонтировали больше недели.

Самые надежные модели:

Citroen C4 с 2020 г;

Citroen C5 Aircross с 2017 г.

6 место. Dacia — рейтинг 96%

Dacia также существенно улучшила свои позиции. В 95% случаев ремонт был гарантийным и преимущественно несложным — почти половину машин починили за день.

Самые надежные модели:

Dacia Duster 2017-2023 гг;

Dacia Sandero с 2020 г.

5 место. Toyota — рейтинг 96,1%

Toyota традиционно немало внимания уделяет надежности. Новая Toyota Aygo X вообще оказалась беспроблемной — не выявили ни одного авто с неисправностями.

Самые надежные модели:

Toyota Aygo X с 2022 г;

Toyota RAV4 с 2018 г;

Toyota Yaris с 2022 г.

4 место. Honda — рейтинг 96,6%

Неисправности обнаружили в 15% Honda, причем 85% из них были гарантийными. 58% машин имели несложные поломки и их отремонтировали за день.

Самые надежные модели:

Honda Civic с 2022 г;

Honda Jazz Hybrid с 2020 г.

3 место. Suzuki — рейтинг 97,7%

Проблемы зафиксировали в 8% Suzuki, причем в 75% случаев ремонт был гарантийным. Половину авто починили менее, чем за неделю. Также отмечается дешевизна обслуживания Suzuki: средний чек составляет менее $270.

Самые надежные модели:

Suzuki Vitara с 2015 г;

Suzuki Swift 2017-2024 гг.

2 место. Lexus — рейтинг 97,9%

Как и Toyota, Lexus отличаются надежностью. У кроссоверов Lexus NX первого поколения не зафиксировали ни одной поломки, а у других моделей выявляют в основном незначительные неисправности.

Самые надежные модели:

Lexus NX 2014-2021 гг;

Lexus ES с 2018 г;

Lexus RX 2016-2022 гг.

1 место. Mini — рейтинг 98,3%

Бренд Mini неожиданно поднялся на первое место, ведь все его модели надежные. 70% ремонтов были гарантийными, а 85% — несложными.

Самые надежные модели:

Mini Countryman 2016-2022 гг;

Mini Convertible 2015-2024 гг;

Mini Electric 2020-2024 гг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com