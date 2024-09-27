Британцы назвали самые надежные автомобили современности

Британцы назвали самые надежные автомобили современности5
- 27.09.2024, 9:16
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Результаты оказались довольно неожиданными.
В Великобритании опубликовали традиционный ежегодный рейтинг качества автомобилей. Его сформировало издание WhatCar на основе данных о неисправностях различных моделей машин.
Исследование охватило 199 моделей 31 бренда: об их неисправностях рассказали почти 30 000 владельцев. Основным критерием для рейтинга стал процент машин той или иной марки без поломок. Эксперты выбрали 10 брендов, которые выпускают самые надежные авто, а также определили лучшие их модели.
10 место. Hyundai — рейтинг 93,5%
В новых Hyundai фиксировались преимущественно незначительные неисправности. 82% ремонтов выполнили по гарантии, остальные владельцы обычно платили менее $270.
Самые надежные модели:
Hyundai Kona Hybrid 2017-2023 гг;
Hyundai Santa Fe 2018-2024 гг;
Hyundai Ioniq 2017-2022 гг.
9 место. Renault — рейтинг 93,6%
Поломки обнаружили в 19% Renault, причем 98% случаев были гарантийными. Обычно ремонт занимал до семи дней.
Самые надежные модели:
Renault Captur с 2019 г;
Renault Kadjar 2015-2022 гг.
8 место. BMW — рейтинг 94%
17% BMW имели проблемы, причем чаще всего беспокоила электроника. В 77% случаев ремонт был гарантийным, а две трети авто находились на СТО менее недели.
Самые надежные модели:
BMW 1 Series 2019-2023 гг;
BMW 3/4 Series с 2018 г;
BMW 5 Series 2017-2023 гг.
7 место. Citroen — рейтинг 94,1%
Надежность Citroen резко улучшилась в последнее время. Поломки обнаружили в 16% авто и 83% случаев были гарантийными, однако 48% машин ремонтировали больше недели.
Самые надежные модели:
Citroen C4 с 2020 г;
Citroen C5 Aircross с 2017 г.
6 место. Dacia — рейтинг 96%
Dacia также существенно улучшила свои позиции. В 95% случаев ремонт был гарантийным и преимущественно несложным — почти половину машин починили за день.
Самые надежные модели:
Dacia Duster 2017-2023 гг;
Dacia Sandero с 2020 г.
5 место. Toyota — рейтинг 96,1%
Toyota традиционно немало внимания уделяет надежности. Новая Toyota Aygo X вообще оказалась беспроблемной — не выявили ни одного авто с неисправностями.
Самые надежные модели:
Toyota Aygo X с 2022 г;
Toyota RAV4 с 2018 г;
Toyota Yaris с 2022 г.
4 место. Honda — рейтинг 96,6%
Неисправности обнаружили в 15% Honda, причем 85% из них были гарантийными. 58% машин имели несложные поломки и их отремонтировали за день.
Самые надежные модели:
Honda Civic с 2022 г;
Honda Jazz Hybrid с 2020 г.
3 место. Suzuki — рейтинг 97,7%
Проблемы зафиксировали в 8% Suzuki, причем в 75% случаев ремонт был гарантийным. Половину авто починили менее, чем за неделю. Также отмечается дешевизна обслуживания Suzuki: средний чек составляет менее $270.
Самые надежные модели:
Suzuki Vitara с 2015 г;
Suzuki Swift 2017-2024 гг.
2 место. Lexus — рейтинг 97,9%
Как и Toyota, Lexus отличаются надежностью. У кроссоверов Lexus NX первого поколения не зафиксировали ни одной поломки, а у других моделей выявляют в основном незначительные неисправности.
Самые надежные модели:
Lexus NX 2014-2021 гг;
Lexus ES с 2018 г;
Lexus RX 2016-2022 гг.
1 место. Mini — рейтинг 98,3%
Бренд Mini неожиданно поднялся на первое место, ведь все его модели надежные. 70% ремонтов были гарантийными, а 85% — несложными.
Самые надежные модели:
Mini Countryman 2016-2022 гг;
Mini Convertible 2015-2024 гг;
Mini Electric 2020-2024 гг.