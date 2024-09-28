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В Мозыре загорелся автобус МАЗ

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  • 28.09.2024, 19:47
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В Мозыре загорелся автобус МАЗ

Эти автобусы горят подозрительно часто.

Стало известно об очередном неприятном инциденте с автобусом производства Минского автомобильного завода. На этот раз транспорт самовоспламенился в Гомельской области, пишет «Флагшток».

«Это произошло вчера вечером в Мозыре: загорелся МАЗ-103, выпущенный до 2008 года, — сообщает „Флагшток“. — Ранее этот автобус работал в Минске, после списания его передали в Гомельскую область для поддержки автопарка № 2».

В местном паблике, опубликовавшем фотографию автобуса, указано, что происшествие случилось в поселке Сосновый рядом с Мозырем. Информации о пострадавших нет.

Автобусы МАЗ горят подозрительно часто. Например, в 2022 году в одном только Санкт-Петербурге сгорели как минимум шесть автобусов белорусского производства. Вероятной причиной инцидентов с белорусской техникой предварительно назвали негерметичность системы гидропривода вентилятора.

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