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Бывший кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

  • 8.09.2024, 10:55
  • 2,426
Бывший кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Испания предоставила ему убежище.

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес уехал в Испанию. Об этом cообщает Reuters со ссылкой на публикации венесуэльских и испанских официальных лиц.

«Эдмундо Гонсалес вылетел из Каракаса в Испанию на самолете испанских ВВС», — сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в X и добавил, что Мадрид откликнулся на просьбу Гонсалеса.

75-летний Гонсалес выдвинул свою кандидатуру против диктатора Николаса Мадуро на выборах 28 июля 2024 года.

Оппозиция Венесуэлы заявляет, что выборы принесли убедительную победу Гонсалесу и опубликовала онлайн итоги подсчета голосов, которые, по их словам, доказывают его победу. На этой неделе прокуратура выдала ордер на арест Гонсалеса.

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