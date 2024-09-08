Бывший кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну 8.09.2024, 10:55

2,426

Испания предоставила ему убежище.

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес уехал в Испанию. Об этом cообщает Reuters со ссылкой на публикации венесуэльских и испанских официальных лиц.

«Эдмундо Гонсалес вылетел из Каракаса в Испанию на самолете испанских ВВС», — сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в X и добавил, что Мадрид откликнулся на просьбу Гонсалеса.

75-летний Гонсалес выдвинул свою кандидатуру против диктатора Николаса Мадуро на выборах 28 июля 2024 года.

Оппозиция Венесуэлы заявляет, что выборы принесли убедительную победу Гонсалесу и опубликовала онлайн итоги подсчета голосов, которые, по их словам, доказывают его победу. На этой неделе прокуратура выдала ордер на арест Гонсалеса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com