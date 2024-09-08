Умер ведущий КВН Александр Масляков 76 8.09.2024, 19:40

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Основатель КВН был доверенным лицом Путина на «выборах» 2018 и 2024 годов.

Умер основатель, ведущий и президент Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О смерти Маслякова-старшего, которого многие знали как бессменного ведущего разных лиг КВН, первыми сообщили на странице Клуба в Instagram.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», - говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2024 года российские медиа писали о том, что Масляков окончательно отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких, которую у него нашли после перенесенного COVID-19 еще в 2022-м.

«Масляков находится под наблюдением врачей, однако в последнее время он стал чаще жаловаться на самочувствие», - писали росСМИ.

Впрочем, Масляков перестал вести игры Высшей лиги КВН еще осенью 2022-го.

Однако полтора года продюсеры рассчитывали, что он все же поправится и снова будет лицом клуба.

Масляков являлся близким другом российского диктатора Владимира Путина: был членом «Народного штаба» главы Кремля, его доверенным лицом на выборах 2018 и 2024 годов.

С августа 2017 года имя главного КВНщика находится в базе украинского сайта «Миротворец», так как он неоднократно незаконно посещал оккупированный Крым, а позже официально признал лигу КВН из так называемой «ДНР».

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