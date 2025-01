Россия начинает сыпаться 2 Андрей Клименко

13.01.2025, 13:26

3,636

Полная аналогия с событиями перед крахом СССР.

Еще у одного танкера с нефтепродуктами РФ возникли проблемы в Балтике – это уже не случайность, это уже проявления системных проблем, или знак «кармы».

Вот скажите мне или просто подумайте, какими надо быть идиотами или просто агентами Путина, чтобы на фоне того, что РФ начинает сыпаться, пихать невпихуемое с «переговорами».

Возможно, молодые или нестарые люди этого не знают, а я на своем опыте знаю и вижу полную аналогию с событиями перед крахом СССР – еще раз: РФ начала сыпаться...

В ночь на 11 января 2025 года в 3.00 у танкера Jazz – IMO n° 9337327, Chemical/Oil Products Tanker, следовавшего из российского порта «Высоцк» с грузом в Тунис, получил неисправность – кто бы вы думали? – двигатель. И где бы вы думали? На том же месте – к северу от немецкого острова Рюген.

Танкер несколько часов дрейфовал. Командование по чрезвычайным ситуациям в Куксхафене привлекло для помощи аварийно-спасательный буксир Baltic, который находился неподалеку для буксировки выведенного из строя танкера Eventin.

После начального устранения неисправностей в 3.00 проблемы снова возникли к северу от острова, и танкер снова вышел из строя.

В 7.00 он снова отправился с ограниченным режимом.

Чрезвычайная ситуация произошла через несколько дней после того, как 29–30 декабря к югу от порта Ханко у Jazz вышел из строя двигатель, и он долго дрейфовал в море. Тогда он шел в балласте, то есть без груза – за нефтепродуктами в российский Высоцк.

Буксир и корабль Turva береговой охраны Финляндии были направлены на место происшествия, и Turva стояло рядом со второй половины дня 30 декабря. Существовал риск того, что якорь судна не выдержит, если бы ветры стали слишком сильными.

Jazz – IMO n° 9337327

Flag (Panama)

DWT 50 548

Type of ship Chemical/Oil Products Tanker

Year of build 2006

Ship manager/Commercial manager Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Estambul, Turkey.

Registered owner T Rex Maritime & Trading Inc c/o: Sand Gemi Isletmeciligi AS Daire 55, Kat 15, Beybi Giz Plaza, Maslak Meydan Sokak, Maslak Mah, 1, Sariyer, 34398, Estambul, Turkey.

Ну, и туркам-владельцам — это привет от высших сил.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com