Военный эксперт: Ресурс желающих воевать за Путина исчерпан 14.10.2025, 15:20

1,556

Алексей Мельник

Фото: Главред

Обещания Кремля «стать миллионером» заканчиваются встречей с украинским дроном.

Кремль готовится бросить на войну еще два миллиона россиян. Новый закон позволит Путину использовать мобилизационный резерв без объявления мобилизации или военного положения. Эксперты считают, что это свидетельствует о колоссальных потерях армии РФ и кризисе живой силы на фронте.

Что означает этот шаг Путина? Действительно ли в армии РФ не хватает людей, или Москва готовит новую наступательную операцию? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Эти действия — попытка провести мобилизацию без упоминания слова «мобилизация», которое после так называемой «частичной мобилизации» вызывает раздражение среди российского населения. Это нехитрый трюк, который сейчас пытается провернуть Кремль.

Есть ли в российской армии недостаток личного состава? В последнее время фиксируется уменьшение количества желающих заключить контракты. И это было даже на фоне тех космических для большинства россиян бонусов, которые в отдельных регионах превышали три миллиона рублей. Эти суммы периодически меняли — увеличивали, уменьшали. Но даже за такие деньги уже был исчерпан ресурс желающих заключать контракты.

Причины этого достаточно хорошо проанализированы, поскольку канал обратной связи стал настолько мощным, что потенциальные контрактники — люди, у которых еще остались какие-то остатки разума, — прекрасно понимали: все эти красивые истории о шансах моментально стать миллионером и закрыть все финансовые проблемы оборачиваются 13-дневным циклом жизни — от момента подписания контракта до встречи с украинским дроном на линии соприкосновения. Поэтому ручеек потихоньку обмелел .

Подобрали также ресурс, который был из тюрем. Должников меньше не стало, но они уже начали немного думать. При этом около тридцати тысяч человек с небольшим плюсом в месяц все равно набиралось.

В последние дни появилось сразу несколько сообщений о том, что оригинальные выплаты, которые исчислялись миллионами, пришлось резко обрезать, потому что деньги, похоже, закончились в бюджете. Поэтому нужно что-то решать. А решение — это, помимо прочего, работа с теми, кто уже мобилизован и служит вместе со срочниками. Но все это в сумме, видимо, не дает того человеческого ресурса, который необходим для дальнейшего продвижения войск.

Плюс здесь есть и геополитический фактор. Интересные события происходят сейчас в Вашингтоне. Если говорить конкретнее — в голове президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Похоже, процесс переоценки политики, или, можно сказать, стратегии Трампа по отношению к российско-украинской войне начался сразу после встречи на Аляске. Мы уже фиксируем изменения риторики Трампа — не только его самого, но и его ближайшего окружения. И даже заявления о конкретных шагах, которые, по расчетам Трампа, будут более убедительными для Путина, чем те «морковки» и «печенюшки», которые он пытался предложить в обмен на прекращение огня.

Если говорить о численности нового набора, то два миллиона — это лишь списочный состав. Сколько из этих резервистов реально находится на территории России — неизвестно. Вероятно, большинство. Однако очевидно, что это вряд ли все два миллиона.

Исходя из опыта предыдущей «частичной мобилизации» 2022 года, в России тогда смогли за короткий срок поставить под ружье около 300 тысяч человек. Это реальный объем, который российская система способна обработать в ограниченное время. Поэтому цифра в два миллиона выглядит нереалистичной, а вот 300 тысяч — вполне возможной.

— Какую реакцию внутри России могут вызвать такие действия Кремля?

— Вряд ли даже в самом Кремле кто-то может однозначно ответить на этот вопрос. Очередей на границе, как в 2022 году, скорее всего, уже не будет — соответствующая превентивная работа проведена заранее. Резервисты могут попытаться выехать, но их просто не выпустят.

Недавно была запущена система электронных повесток, распространяющаяся и на срочников. Теперь даже те, кто просто захочет покинуть страну, не смогут этого сделать. Образно говоря, одним движением компьютерной мыши можно разослать повестки, после чего у граждан автоматически блокируется не только выезд за границу, но и множество других прав, создаются серьезные административные неудобства. Российская власть, по крайней мере, эту проблему уже решила.

Что касается реакции общества, то это сложный вопрос. Россияне могут ограничиться формулой: «Ну да, я не хочу на войну, но куда ж я денусь». Они пойдут туда, куда им укажут. Это один из вероятных сценариев.

Тем не менее нельзя исключать, что в отдельных регионах или на индивидуальном уровне могут возникнуть локальные очаги сопротивления. Однако это лишь гипотеза. Чтобы понять, какова будет реальная реакция, необходимо дождаться практической реализации этих решений.

А то, что новая мобилизация станет очередным обманом, абсолютно очевидно. Согласно проекту, о котором сейчас идет речь, резервисты привлекаются на срок два месяца. Но если за это время не будет достигнуто перемирие, никто их не отпустит. Скорее всего, их ждет судьба тех же «чмобиков», как называли мобилизованных 2022 года. То есть этот призыв фактически станет бессрочным.

