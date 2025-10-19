Илья Шиманович завоевал четвертую медаль на этапе Кубка мира по плаванию 19.10.2025, 12:49

Белорус взял серебро на дистанции 50 м брассом.

Белорус Илья Шиманович получил серебряную медаль на дистанции 50 м брассом на втором этапе Кубка мира.

Спортсмен уступил победителю лишь 0,11 секунды.

Это уже четвертая медаль Шимановича на Кубке мира.

Белорусский пловец Илья Шиманович в четвертый раз поднимается на пьедестал на Кубке мира.

На втором этапе 19 октября победной для него оказалась дистанция 50 м брассом.

Предварительный заплыв, на котором Шиманович стал четвертым (26,17 секунды), был вовсе не показательным.

В финальном состязании белорус проплыл дистанцию за 25,63 секунды и завоевал серебро. Золото досталось нидерландцу Каспару Корбо, который опередил Шимановича всего на 0,11 секунды.

Бронзу взял американец Финн Брукс с результатом 25,75 секунды.

Промежуточные итоги

Это серебро – вторая медаль Шимановича на втором этапе Кубка. Накануне он взял золото на дистанции 100 м брассом.

Еще две медали (серебро и бронза) у него были на первом этапе соревнований.

В соревнованиях участвует и белоруска Анастасия Шкурдай. Но у нее, к сожалению, пока не получается войти в восьмерку лучших на предварительных заплывах, чтобы сражаться в финалах за медали.

