2 октября 2025, четверг, 15:07
Французские спецназовцы арестовали капитана танкера «теневого флота» РФ

Французские спецназовцы арестовали капитана танкера «теневого флота» РФ

Его судно, возможно, было причастно к недавним инцидентам с дронами вокруг Дании.

Французские спецназовцы арестовали капитана и первого помощника капитана танкера российского «теневого флота», которое, возможно, было причастно к недавним инцидентам с дронами вокруг Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

«Спасибо спецназовцам морской пехоты и экипажам ВМС Франции, которые вмешались в эти выходные на борту российского танкера теневого флота, который сейчас стоит на якоре у Сен-Назера. Их действия способствовали аресту двух членов экипажа», - заявил Лекорню.

Что известно об инциденте с судном

Напомним, ранее у берегов Франции был задержан российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к «теневому флоту» страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Что известно о судне

Построенный в 2007 году, нефтяной танкер длиной 244 м неоднократно менял название и флаг. Он был зарегистрирован в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии.

Кроме Европейского Союза, судно находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Оно вышло из Приморска (РФ) 20 сентября и 20 октября должно прибыть в Вадинар (Индия).

