Юрий Фельштинский: Режим Лукашенко можно легко сменить 25.10.2025

Белорусам очень повезло.

Смена режима в Беларуси — один из двух элементов, которые могут остановить войну России против Украины. Так считает известный историк и писатель Юрий Фельштинский, недавно выпустивший новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Почему Беларусь так важна для безопасности Европы? Как освобождение нашей страны может запустить развал российской империи? Об этом и не только Юрий Фельштинский рассказал в программе «Просвет» Сергея Пелесы на телеканале «Белсат».

— Как вы в целом видите роль и место Беларуси в том конфликте, который теперь продолжается между Россией и Украиной, если шире — Россией и Западом?

— Здесь, наверное, нужно разбить вопрос на две части. Одна сторона медали – это конкретное участие Беларуси в деле российской агрессии против Украины. А сейчас уже, похоже, в начале первой гибридной стадии участия Беларуси в готовящейся агрессии против Европы.

Беларусь, к сожалению, из-за того, что власть в этой стране была захвачена Лукашенко, реально стала вассалом, союзником Российской Федерации. Понятно, что в Беларуси классическая диктатура, что несколько облегчает ситуацию, потому что классическая диктатура всегда рушится с уходом диктатора. Тем не менее сегодня Беларусь является союзником России в глобальной войне против цивилизованного мира, прежде всего против Европы.

Украина – это часть Европы. Есть вопрос геополитический. Если посмотреть на карту, то становится понятно, что Беларусь – это ворота, через которые цивилизованный мир либо торгует, например, с Россией, либо это ворота, через которые Россия вторгается в Европу. Те, кто контролирует Беларусь, — если это злые силы, как происходит сегодня, — имеют возможность через этот контроль угрожать европейской цивилизации, включая Украину. Либо, если эти силы, контролирующие Беларусь, это добрые силы, то через них, соответственно, осуществляется транзит между цивилизованной Европой и Россией. Поэтому Беларусь — это важнейшая геополитическая и стратегическая территория. Тот, кто контролирует Беларусь, контролирует безопасность России.

В идеале, как нам казалось, как все мы надеялись, Беларусь могла бы стать частью цивилизованной Европы. Со временем вступить в Евросоюз, может быть, с точки зрения обеспечения своей безопасности и комфорта, связанного с безопасностью, вступить в НАТО. И, собственно, закрыть на веки веков возможность российского вторжения в Европу. Потому что, не захватив Беларусь, не захватив эту буферную зону, Россия угрожать Европе не может.

Беларусь — очень важный в этом плане буфер. А сейчас, когда война уже началась, после того, как в 2022 году Россия вторглась в Украину именно из Беларуси, значение и важность Беларуси в этом вопросе, думаю, стала очевидно всем. И поскольку у нас есть задача остановить эту войну, важно поставить вопрос о том, как ее можно остановить.

Ее, понятное дело, можно остановить, сменив режим в России. Но эта задача сложная. Россия — это мощная держава с ядерным оружием, с полезными ископаемыми, с нефтью, с газом, который она успешно продает на рынке и на заработанные деньги оплачивают войну. Поэтому остановить Россию сложно, при том, что страну контролирует госбезопасность в лице ФСБ. Это сложная задача. С практической точки зрения нужно ставить вопрос о том, как изолировать Россию от цивилизованной Европы. Сменить ее так, чтобы Россия больше не смогла в каком-то обозримом будущем (а там, кто знает, может быть, и режим сменится) угрожать Европе.

Самая простая возможность — это сменить режим в Беларуси. В отличие от смены режима в России, задачи благородной, важной и необходимой, но сложной, режим в Беларуси, где у нас классическая диктатура, сменить достаточно легко. Нужно просто поставить перед собой эту задачу. Поскольку Россия не может победить в Украине, а мы это видим, Россия может разрушать Украину, Россия может наносить удары каждый день по Киеву и другим крупным городам.

Нужно наносить удары по Москве и обеспечить смену режима в Беларуси. Через эти два слагаемых победы война останавливается. Причем она останавливается достаточно быстро, как мне кажется.

— Видите, 30 лет прошло. Белорусы никак не могут сменить режим в Беларуси. Есть с этим проблемы.

— Бывшие советские республики — Литва, Эстония, Латвия — бывшие страны восточного блока, осознали угрозу, воспользовались окном возможностей и вступили в НАТО. Те государства, которые не захотели, не успели этого сделать, пробовали сохранить с Россией добрые отношения, ориентируясь на Россию как на серьезный рынок сбыта и наоборот, как на рынок получения сырья, подверглись либо захвату, либо нападению.

Это Грузия, как мы знаем, которая в 2008 году подверглась нападению, а сейчаc, хотя весь грузинский народ за Евросоюз и против ориентации на Россию, не может скинуть правительство, поскольку оно подпитывается и финансируется РФ.

Это Молдова, где еще с ельцинских времен были расположены российские войска. Приднестровье, где искусственно поддерживаются пророссийские настроения, где постоянные попытки российским руководством осуществить государственные перевороты, поставить пророссийское правительство.

Это Беларусь, которая, к сожалению, благодаря хитрости, предательству Лукашенко, по существу была оккупирована Российской Федерацией.

Украина тоже не успела войти в НАТО. Поэтому этот вопрос, я думаю, очевиден. Для обеспечения безопасности небольших европейских государств, они вынуждены вступать в какой-то серьезный военно-политический блок. К сожалению, после прихода Трампа на участие США в НАТО, я думаю, рассчитывать уже не стоит. То есть Америки в НАТО уже нет. НАТО как бы существует, но рассчитывать на Альянс я бы сейчас, конечно, не стал.

Из этого не следует, что для России открываются возможности для успешной оккупации Европы. Я считаю, что время работает против России в данном случае. И что даже фактически выход Соединенных Штатов из НАТО не сильно облегчает Путину задачу. Европа ощетинилась, Европа вооружается, Европа выделила серьезные бюджеты на вооружение, Европа осознала уровень угрозы со стороны Российской Федерации.

Эту битву Путин проиграл. Другое дело, что он об этом еще не знает, он не готов и не в состоянии это принять. Потому что Путин всегда недооценивает своих противников. Он недооценил Украину, как все мы знаем. Он недооценил решимость Европы противостоять российской агрессии. Он считал, что все капитулируют, все испугаются и он будет победоносно шествовать до Берлина и дальше. На самом деле Путин проиграл эту битву. Даже Трамп ему не сумел в этом помочь. Хотя он до сих пор все давит и давит на Украину, чтобы Киев капитулировал. Уже не знает, как помочь Лукашенко. Уже снимает санкции с Беларуси. Пытается пробить изоляцию Путина, пригласив его на Аляску. Но даже Трамп Путину не поможет. К сожалению, Путин будет заниматься кровопусканием. Но победы ему не видать.

— На протяжении двух столетий из всех современных наций, которые родились на почве Речи Посполитой, только белорусам не удалось вырваться из-под доминирования России. Хотя было довольно много попыток. В будущем это реально?

— Развал Российской Федерации еще впереди. Я не отношусь к историкам, политикам, аналитикам, которые считают, что Российская Федерация распадется на 20, 30, 50 государств. В такой сценарии я не верю, такого сценария не вижу. Но то, что Россия, вернее, Советский Союз в 91-м году не распался, это безусловно так. И от Российской Федерации, безусловно, на следующем разломе отойдут еще какие-то территории, Беларусь будет в их числе. Не только Беларусь. Чечня отделится, Дагестан отделится, Ингушетия отделится, Татарстан отделится. Многие регионы и автономные республики по национальному принципу выйдут из состава Российской Федерации, включая Беларусь. Это будет на следующем историческом этапе.

Безусловно, это произойдет, если в Европе начнется большая война. Пока все идет к этому, поскольку мы не видим, что неудачи России в войне в Украине ведут к переоценке российских планов внешнеполитической экспансии. Россия буксует в Украине. Она рассчитывала захватить Украину за 3 дня, а ведь эта война идет уже 4-й год. Если эта война продлится до января 26-го года (скорее всего, это так и будет), то она уже будет длиться дольше, чем Великая Отечественная война Советского Союза.

Россия буксует в Украине, но это не ведет к смене внешнеполитических амбиций российского государства. При этом у Путина не очень много времени, потому что у него времени для реализации этих планов столько, сколько Трамп будет в Белом доме.

Путину осталось чуть больше трех лет для реализации своей программы. После этого в Америке сменится руководство, и, надеюсь, Америка вернется в семью цивилизованных народов. Пока Трамп в Белом доме, про Америку, нам, к сожалению, следует забыть. Никакой помощи со стороны Соединенных Штатов Европа, Украина, демократическая Беларусь не получит. Скорее, наоборот, мы видим, как Трамп помогает Путину, помогает Лукашенко, помогает всем прочим противникам Украины, например, Орбану в Венгрии. Это данные, с которыми мы имеем дело, и нужно понимать, что никаких изменений в политике и поведении Трампа не произойдет.

— Через год после нашей революции начался миграционный кризис, то есть атака мигрантов на территории государств НАТО. Через полтора года после революции началась открытая агрессия против Украины с использованием территории Беларуси. В последние дни была очень большая волна залетов с территории Беларуси метеозондов с контрабандными сигаретами. Литва закрывала пограничные пункты, был хаос в аэропорту Вильнюса. Диверсанты появляются в Литве и в Польше. Как вы видите перспективу этого? Какими могут быть следующие шаги кремлевского режима с использованием Беларуси?

— Два направления уже обозначены какое-то время назад. Во-первых, проведены все подготовительные мероприятия для переброски в Беларусь ядерного оружия. И даже в какой-то момент считалось, что его уже перебросили. Правда, общее мнение людей, следящих за этим, заключается в том, что на данную минуту российского ядерного оружия в Беларуси нет. Либо по причине, что Россия Лукашенко в этом вопросе не доверяет, либо из-за того, что Украина, может быть, постаралась бы тогда захватить это оружие и обезопасить себя от возможного удара из Беларуси.

Мы помним, как Лукашенко нагло и дерзко угрожал Литве и Польше тем, что он нанесет ядерный удар именно по этим странам. Так что эта угроза уже обозначена.

Второе — только что мы были свидетелями нагнетания ситуации из-за предполагаемых российско-белорусских учений. Причем заявлены они были как грандиозные, с участием ста тысяч военнослужащих. Мы очень хорошо, естественно, помним, к чему привели эти так называемые учения в 2022 году. Поэтому было очевидно, что если Россия начнет на фоне войны сосредотачивать войска в Беларуси под предлогом учений, то речь, скорее всего, будет идти о подготовке вторжения. Соответственно, либо вторжения в Восточную Европу, либо подготовки второго наступления на Киев.

Но в конце концов, как мы знаем, учения эти реально проведены не были. Либо Россия испугалась, что Украина нанесет превентивный удар по сосредоточенным в Беларуси войскам, либо потому, что у России на самом деле не хватило для этого войск. Эти грандиозные стотысячные учения свелись к учениям, в которых участвовало 13 тысяч человек.

Так что не все у Путина проходит гладко, но тем не менее Беларусь как плацдарм для угрозы сохраняется. Вы правильно сейчас перечислили и диверсии, и диверсантов, и дроны, и многое другое, что еще ждет Восточную Европу, те страны, которые граничат с Беларусью, потому что Беларусь Путиным оставлена как плацдарм для угрозы и для нападения на Европу. До тех пор, пока Россия контролирует Беларусь, она будет сохранять за собой этот плацдарм. Потому что если Россия теряет этот плацдарм и не имеет возможности угрожать из Беларуси Европе, она проигрывает войну.

— Вы часто в своих комментариях говорите о том, что Беларусь оккупирована Россией. А как от этой оккупации избавиться? Только ли в результате сценария большой войны в Европе? Либо есть какой-то другой вариант, допустим, поражение России в войне с Украиной?

— У всех была задача остановить войну в Украине, я даже не хочу сказать, что задача — добиться поражения России в Украине. Это, к сожалению, не так. В этом виновата Европа, в этом виноваты Соединенные Штаты. Ни у кого не было установки добиться поражения России в этой войне. У всех была установка сделать так, чтобы Россия в этой войне не победила, а Украина в этой войне не проиграла. И поэтому, к сожалению, эта война была доведена до того состояния, что она длится уже четвертый год, а тут еще и Трамп пришел в Белый дом, и у Путина оказался очень важный союзник.

Эту войну нужно было прекращать уже в 2022 году, и было достаточно много инструментов для того, чтобы это сделать. Но сейчас уже получается, что для того, чтобы эта война остановилась, нужно, подчеркиваю, сменить тактику и стратегию этой войны.

Нужно согласиться с тем, что Украине должны дать оружие для возможности нанесения ударов по Москве, потому что ничего кроме Москвы Путина не волнует. Россия – это страна одного города. Четвертый год идет война, а Москва этой войны не чувствует вообще, Москва на этой войне, наоборот, только жирует. Количество миллионеров увеличивается из года в год, и Москва прекрасно себя чувствует на фоне войны, поэтому до тех пор, пока Москва не почувствует этой войны, ничего не будет.

И второе, поскольку мы действительно, наверное, сейчас уже не можем ставить вопрос о смене режима в России (очень наивно считать, что это легкая задача, которая может быть быстро решена), нужно ставить вопрос об изоляции России. А для того, чтобы произошла изоляция России, нужно, чтобы она потеряла контроль над Беларусью. А чтобы РФ потеряла контроль над Беларусью, нужно сменить режим в Беларуси. Потому что там классический диктаторский режим, который сменить легко. Подчеркиваю — в отличие от режима в России, где власть захватила ФСБ как ведомство, которое жестко контролирует эту страну.

То, что белорусы ориентируются на Запад, а не на Восток, на это, откровенно говоря, мне открыла глаза Наталья Радина, с которой я давно был знаком. Идея книги, которую я недавно издал, которая называется «Беларусь Натальи Радиной», была подсказана Натальей, когда она на одном из Форумов свободной России, где мы выступали вместе, прочитала лекцию для несведущих людей, не понимающих до конца, что такое Беларусь. И после этого ее выступления я наконец понял, что мой взгляд на Беларусь был абсолютно неверным. Беларусь никогда не ориентировалась на Россию, Беларусь всегда ориентировалась на Запад, на Европу, чувствовала себя частью Европы. Белорусам из-за того, что такого взгляда на них ни у кого не было в Европе, ни разу не помогли, хотя революций в Беларуси было очень много, начиная с 1991 года. И попыток обеспечить победу демократии в Беларуси было очень много. Но небольшая страна не в состоянии решить эти вопросы без поддержки Европы.

— Книга называется «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». Я думаю, что это будет хороший акцент для завершения нашего разговора. Напомните об этой книге. Благодаря ней мы с вами встретились.

— Вам повезло, что у вас только один диктатор. Будем надеяться, что дни его сочтены. Я надеюсь, что книга читателям очень понравится. Она очень правильно рассказывает о том, что происходило в Беларуси с 1991 года. Это книга о Беларуси через историю жизни Натальи Радиной.

