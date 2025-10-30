закрыть
30 октября 2025, четверг, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Виталий Портников: Книга «Беларусь Натальи Радиной» — урок для украинцев

1
  • 30.10.2025, 11:55
  • 2,192
Виталий Портников: Книга «Беларусь Натальи Радиной» — урок для украинцев
Виталий Портников

Войну можно было предотвратить.

Известный украинский журналист Виталий Портников в «Фейсбуке» прокомментировал выход новой книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Виталий Портников считает, что эта книга — урок дня украинцев:

— Издательство «Друкарський збір Олега Федорова» выпустило в Киеве книгу Юрия Фельштинского, героиней которой стала моя коллега и подруга, белорусская журналистка Наталья Радина — «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора».

Для белорусского читателя эта книга — напоминание о том, что люди, которые спасают и сохраняют честь белорусского народа, а вместе с ней и перспективу подлинной государственности, продолжают бороться даже в изгнании. Для международного читателя — это свидетельство того, какой могла бы быть Беларусь, если бы диктатура лубянского агента не победила.

А для нас, украинцев, — это болезненный урок недальновидности.

Наталья на протяжении десятилетий, во время своих визитов в Киев, в разговорах с политиками и журналистами настойчиво объясняла, что Лукашенко нельзя доверять. Она предупреждала: он не является и никогда не был гарантом украинской безопасности. И пока он остаётся в Минске, территория Беларуси может в любой момент стать плацдармом для агрессии против Украины.

Но большинство её собеседников в Киеве воспринимали эти предостережения с снисходительной улыбкой — мол, что ещё может сказать эмигрантка, вынужденная бежать от диктатора. Украинские политики считали, что нужно «заниматься своим делом» и «развивать отношения с Лукашенко».

Мы знаем, чем всё закончилось. Эти «отношения» обернулись вторжением российских войск с белорусской территории. Колонны техники двинулись на Киев и Чернигов именно с той границы, об опасности которой годами говорила Радина.

И если бы тогда, в мирные годы, украинская элита прислушалась к Наталье — возможно, не было бы этого нападения. Возможно, не было бы войны.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно на следующих площадках:

Через сайт издательства «ISIA Media».

На украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова».

В ближайшее время книга выйдет на белорусском и английском языках.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров