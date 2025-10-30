Виталий Портников: Книга «Беларусь Натальи Радиной» — урок для украинцев 1 30.10.2025, 11:55

Виталий Портников

Войну можно было предотвратить.

Известный украинский журналист Виталий Портников в «Фейсбуке» прокомментировал выход новой книги американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатуры». Виталий Портников считает, что эта книга — урок дня украинцев:

— Издательство «Друкарський збір Олега Федорова» выпустило в Киеве книгу Юрия Фельштинского, героиней которой стала моя коллега и подруга, белорусская журналистка Наталья Радина — «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора».

Для белорусского читателя эта книга — напоминание о том, что люди, которые спасают и сохраняют честь белорусского народа, а вместе с ней и перспективу подлинной государственности, продолжают бороться даже в изгнании. Для международного читателя — это свидетельство того, какой могла бы быть Беларусь, если бы диктатура лубянского агента не победила.

А для нас, украинцев, — это болезненный урок недальновидности.

Наталья на протяжении десятилетий, во время своих визитов в Киев, в разговорах с политиками и журналистами настойчиво объясняла, что Лукашенко нельзя доверять. Она предупреждала: он не является и никогда не был гарантом украинской безопасности. И пока он остаётся в Минске, территория Беларуси может в любой момент стать плацдармом для агрессии против Украины.

Но большинство её собеседников в Киеве воспринимали эти предостережения с снисходительной улыбкой — мол, что ещё может сказать эмигрантка, вынужденная бежать от диктатора. Украинские политики считали, что нужно «заниматься своим делом» и «развивать отношения с Лукашенко».

Мы знаем, чем всё закончилось. Эти «отношения» обернулись вторжением российских войск с белорусской территории. Колонны техники двинулись на Киев и Чернигов именно с той границы, об опасности которой годами говорила Радина.

И если бы тогда, в мирные годы, украинская элита прислушалась к Наталье — возможно, не было бы этого нападения. Возможно, не было бы войны.

