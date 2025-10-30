Евгения Чирикова: Речь идет о настоящей гуманитарной катастрофе 30.10.2025, 15:58

Евгения Чирикова

Поможет только полная деоккупация Украины.

Правозащитница Евгения Чирикова уже несколько лет помогает украинцам, которых российские оккупанты похищают и удерживают на захваченных территориях и в тюрьмах РФ. Её команда документирует свидетельства пыток, ищет пропавших и добивается международного давления на Кремль.

Сайт Charter97.org поговорил с Евгенией Чириковой о работе ее команды.

— Вы несколько лет занимаетесь помощью украинцам, которые фактически попали в рабство на оккупированных Россией территориях Украины, были похищены и находятся в тюрьмах. Расскажите, сколько сейчас гражданских украинцев удерживается оккупационными силами России?

— Большое спасибо за этот вопрос. Это очень важная тема, потому что речь идет о настоящей гуманитарной катастрофе на оккупированных территориях Украины. Действительно, российские силовики похищают гражданское население, это и женщины, и мужчины, и даже подростки. Далее их отправляют в пыточные концлагеря, которые находятся как на оккупированных территориях, так и на территории РФ. География этих тюрем очень широкая. По крайней мере, на территории России известно как минимум о 180 тюрьмах, где содержатся украинцы.

Если мы говорим о гражданских, то это особенно острая тема. Почему? Потому что это не комбатанты, их не обменивают. До этого года было известно о порядка 6000 обмененных украинцах, при этом только 300 из них были гражданскими лицами, остальные — военнопленные. Если мы начнем активно обменивать гражданских украинцев, то будьте уверены, что на следующий день оккупационные российские власти захватят еще больше гражданского населения оккупированных территорий. Этих людей надо просто отпускать, а не держать в заложниках. Они не совершали никаких преступлений. Единственное, из-за чего их хватают и пытают, это потому что они идентифицируют себя как украинцы. Я бы сказала, что это этнические чистки.

Условия, в которых они содержатся, намного более чудовищные, чем те, в которых содержатся российские политзаключенные, которые, как мы знаем, находятся в пыточных условиях. Сейчас расскажу, что мы фиксировали, например, летом этого года в известном пыточном таганрогском СИЗО №2. На протяжении 45 дней украинцев вообще не кормили, там люди пухли от голода, погибали. Известно, что как минимум 91% украинцев, которые попадают в русские концлагеря, подвергаются пыткам. Это данные от комиссара ООН.

На эту тему наша расследовательская команда сделала фильм «Узники системы террора». Его премьера состоялась 1 июля этого года в Европейском парламенте. Уже через 9 дней была принята резолюция с осуждением террора на оккупированных территориях с требованием освободить украинских узников и, прежде всего, гражданских. Мы показали, как работает эта система пыток гражданского украинского населения с оккупированных территорий.

Пытки носят систематический характер. Это чудовищно, но одни и те же пытки применяются против украинцев совершенно в разных тюрьмах. Это стало известно от перебежчиков из российской системы, которых опросил Международный уголовный суд. Эти люди свидетельствовали о том, что было совещание на самом высоком уровне, где российское руководство дало добро на пытки, сказав, что ничего за то, что вы пытаете украинцев, вам не будет. Им дали полный карт-бланш. Вот почему украинцы находятся в совершенно чудовищных условиях. И военнопленные, и гражданские сидят в одних и тех же местах, пытают их одинаково.

Мы сейчас ещё фиксируем также факты трудового рабства, когда украинцев заставляют работать на оккупационную армию, мы фиксируем факты, когда пытают подростков. Единственная возможность остановить это — освободить оккупированную территорию. Иначе остановить этот террор невозможно, пока мы с вами говорим, кого-то российские силовики хватают на оккупированных территориях, тащат в подвал пытать, давать показания.

80% гражданских украинских узников находятся в режиме incommunicado, то есть их похищают, у них нет никакой связи с внешним миром, с родственниками и адвокатами. Им даже не предъявляют никаких обвинений.

Самая большая трагедия, что Украина на июль этого года давала цифру в 15 000 гражданских узников в российских концлагерях, которые были похищены с оккупированных территорий. Сейчас координационный штаб говорит о 16 000. Но украинские правозащитники считают, что эта цифра занижена. И они говорят, что это как минимум 30-40 тысяч похищенных гражданских узников, над кем, может быть, уже совершились расправы, внесудебные казни. Может быть, многих из них уже нет в живых. Кто-то находится в концлагерях, потому что большая часть интернирована, но мы про них ничего не знаем. Нет никаких официальных списков.

Важно понимать, что пропавших без вести (это данные прошлого года от украинского посольства в Эстонии) на оккупированных территориях было 70 000 человек. И сейчас их становится только больше. Вот в этом трагедия, что мы даже не можем точно посчитать этих людей, мы их не знаем по именам. Это всё очень сильно осложняет ситуацию и освобождение этих людей. Это действительно гуманитарная катастрофа.

— Какие шаги предпринимаются для освобождения гражданских украинцев, кто помогает в этой работе вам и что уже удалось добиться?

— Честно говоря, работа это крайне тяжела. Почему? Потому что темой гражданских украинских узников озабочены их ближайшие родственники и некоторые правозащитники. Далеко не все. Тема эта замалчивается. Об этом мало говорят и мало знают — вот почему наша команда так взялась за нее и активно распространяет информацию. Об этом стараются не говорить, потому что это значит, что необходима деоккупация, следовательно, необходима помощь украинской армии, другой масштаб военной помощи.

Признавая этот террор, уже невозможно потребовать от Украины отдать Донбасс. Это означает, что люди, которые это требуют, тем самым одобряют российский террор. Он распространится на всю территорию Донбасса, а не только на уже оккупированную. Вот почему эта тема не очень-то популярна, и я благодарна за возможность рассказать об этом.

На сегодняшний день, к сожалению, американские доноры сторонятся этой темы, они не поддерживают такого рода расследования. Мы видим, что, например, команда Насти Шевченко старается помогать украинцам в тюрьмах, но пока что все эти усилия недостаточны. Необходимо еще больше усилий для того, чтобы привлечь к этому внимание. Сейчас наша команда делает показы фильма «Система террора» и организует публичные дискуссии в Европе. За октябрь в трех странах мы смогли организовать такие показы — в Эстонии, Польше и Италии. Сегодня на днях будет еще и в Нидерландах.

Нам бы хотелось, чтобы это стало публичной дискуссией на уровне местных парламентов, по крайней мере, в странах, которые граничат с Россией — в Балтии, Польше, Финляндии, Норвегии, чтобы люди в этих странах представляли себе, что такое российская оккупация. Чтобы понимали, почему нельзя не пяди земли украинской отдавать России, потому что это означает неминуемое построение на этих землях лагерей для местного населения и стирание местной идентичности.

— Можно ли привлечь Россию от ответственности за удержание украинских гражданских лиц как как за военные преступления, за геноцид населения Украины?

— Это очень хороший вопрос, но мы опять упираемся в политическую волю. До тех пор, пока будут звучать в публичном пространстве с высоких трибун призывы отдать весь Донбасс, никаких последствий для России похищение гражданского населения на оккупированных территориях и пытки не будет.

