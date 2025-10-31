«Фламинго» полетят в сторону Ямальского креста?
Прогноз от Романа Свитана.
Какие перспективы у дальнейших ударов Вооруженных сил Украины по российской территории? Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику ВСУ в запасе, летчику-инструктору Роману Свитану:
— Цели будут рассчитываться исходя из боевого радиуса средств поражения. Очень важно понимать это. Если у нас есть беспилотники 500-700 км, так это цели до Волги. Если у нас появится в достаточном количестве дроны с дальностью до 1500 — 2000 километров, то это значит, что до Урала будет все выжигаться. Но если станет на крыло «Фламинго» с заявленной дальностью в 3000 километров, то мы достанем до Ямальского креста, а это 17 трубопроводов в одном месте: в районе Уренгоя — и до Омского нефтеперерабатывающего завода.
Мы сможем достать и полностью остановить российскую нефтянку. Газовую отрасль РФ остановить очень легко. Как только доберемся до Ямальского креста, то остановим полностью всю их газовую структуру. Они весь газ практически сейчас с Ямала перебрасывают. Только там остались большие запасы.
«Нефтянку» российскую остановим однозначно. Дело в том, что основные погрузочные терминалы находятся как раз в европейской части Цели будут рассчитываться, исходя из боевого радиуса средств поражения. Новороссийск, Туапсе, Усть-Луга, Приморск. Возможность такая есть.
Если никто не остановит, мы в следующем году ее положим в ноль. Ее не будет как отрасли.