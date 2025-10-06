В России восемь аэропортов остановили работу
- 6.10.2025, 8:21
Из-за атаки дронов.
В России в ночь на понедельник, 6 октября, временно прекращали работу восемь аэропортов.
Как сообщала Росавиация, ночью не работали аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Тамбова и Саратова.
Россияне не уточняли причины остановки работы аэропортов. Однако Росавиация заявляла, что ограничения введены для «обеспечение безопасности полетов».
Российский Telegram-канал Shot писал о взрывах из-за атаки дронов в Рязани, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Туапсе и Сочи. Кроме того, паблик сообщал, что противовоздушная оборона РФ «уничтожила» беспилотник в Московской области.
Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что ПВО за ночь «сбило 251 украинский дрон» над регионами России.