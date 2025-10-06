закрыть
6 октября 2025, понедельник, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России восемь аэропортов остановили работу

  • 6.10.2025, 8:21
  • 1,404
В России восемь аэропортов остановили работу

Из-за атаки дронов.

В России в ночь на понедельник, 6 октября, временно прекращали работу восемь аэропортов.

Как сообщала Росавиация, ночью не работали аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Тамбова и Саратова.

Россияне не уточняли причины остановки работы аэропортов. Однако Росавиация заявляла, что ограничения введены для «обеспечение безопасности полетов».

Российский Telegram-канал Shot писал о взрывах из-за атаки дронов в Рязани, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Туапсе и Сочи. Кроме того, паблик сообщал, что противовоздушная оборона РФ «уничтожила» беспилотник в Московской области.

Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что ПВО за ночь «сбило 251 украинский дрон» над регионами России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров