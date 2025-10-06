В России восемь аэропортов остановили работу 6.10.2025, 8:21

1,404

Из-за атаки дронов.

В России в ночь на понедельник, 6 октября, временно прекращали работу восемь аэропортов.

Как сообщала Росавиация, ночью не работали аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги, Тамбова и Саратова.

Россияне не уточняли причины остановки работы аэропортов. Однако Росавиация заявляла, что ограничения введены для «обеспечение безопасности полетов».

Российский Telegram-канал Shot писал о взрывах из-за атаки дронов в Рязани, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Туапсе и Сочи. Кроме того, паблик сообщал, что противовоздушная оборона РФ «уничтожила» беспилотник в Московской области.

Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что ПВО за ночь «сбило 251 украинский дрон» над регионами России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com