ISW: Путин этого боится 6.10.2025, 8:40

Куда могут долететь ракеты «Томагавк».

Российский диктатор Путин использует различные риторические приемы, пытаясь удержать администрацию Трампа от поставок Украине ракет «Томагавк». И, как пишет Институт изучения войны (ISW), у него есть серьезные причины для беспокойства.

Так, Путин заявил, что поставки США ракет «Томагавк» «приведут к разрушению» «наметившейся позитивной тенденции» в американо-российских отношениях. Ранее Путин заявил, что американским военнослужащим придется непосредственно участвовать в ударах украинских «Томагавков». Он также заявил, что такие удары ознаменуют собой «новый этап эскалации», но не изменят ситуацию на поле боя.

«Путин, похоже, пробует разные подходы — от угроз ухудшения двусторонних отношений до преуменьшения полезности ракет — чтобы повлиять на принятие решений США», - говорится в отчете.

Как объясняют аналитики, Кремль пытается помешать Соединённым Штатам поставлять Украине ракеты «Томагавк», чтобы сохранить убежище, которым Россия пользуется в своём тылу.

Как отмечают аналитики, украинские силы способны наносить удары с помощью беспилотников большой дальности по значительной части тыла России, но боевая нагрузка этих беспилотников ограничена и не подходит для поражения специализированных объектов. Способность Украины наносить ракетные удары глубоко в тыл России с более крупной полезной нагрузкой позволила бы Украине нанести значительный ущерб — если не уничтожить — ключевым военным объектам в России, таким как завод беспилотников «Шахед» в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики:

«По оценкам ISW, в радиусе действия 2500-километровой версии «Томагавк» находится не менее 1945 российских военных объектов, а в радиусе действия 1600-километровой версии — не менее 1655. Украина, вероятно, может значительно ослабить боеспособность России на передовой, нацелившись на уязвимую подгруппу тыловых зон, которые обеспечивают и поддерживают российские операции на передовой».

При этом в ISW напоминают, что Украина начала массовое производство собственной крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» с дальностью 3000 километров и 1150-килограммовой боеголовкой, но система остается непроверенной, и Украине потребуется время для масштабирования производства.

