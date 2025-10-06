Путин «гуляет по буфету»2
- Виктор Шендерович
- 6.10.2025, 10:53
- 4,630
Эту бабочку в прошлом уже не раздавишь.
Новая кровь, новые разрушения. Путин «гуляет по буфету».
А у меня очередной приступ яростного бессилия, и снова хочется взять за грудки и трясти — не Путина, нет, а тех милых «системных» господ, которые два десятилетия напролет называли меня «демшизой» и крутили пальцами у виска.
— У тебя к Путину что-то личное, — брезгливо пожимала плечами одна либеральная гранд-дама…
Все более и более личное, да.
И хоть бы кто-нибудь из них сегодня не то чтобы извинился, а хотя бы сказал: да, мы тяжело ошиблись. Нас развели как лохов, нас купили задешево (или не задешево), нас использовали…
Эту бабочку в прошлом уже не раздавишь: все случилось как случилось. Но от точной сегодняшней рефлексии, глядишь, что-то улучшилось бы в будущем.
Увы, не самом ближайшем.
Пока что — кровавый урод, выращенный нашими совместными (с коллективным Западом) усилиями, вполне безнаказанно гуляет по буфету…
И наказание придет — увы, скорее всего, не к нему, а к нашим внукам.
Виктор Шендерович, Facebook