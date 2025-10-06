Путин «гуляет по буфету» 2 Виктор Шендерович

6.10.2025, 10:53

4,630

Виктор Шендерович

Эту бабочку в прошлом уже не раздавишь.

Новая кровь, новые разрушения. Путин «гуляет по буфету».

А у меня очередной приступ яростного бессилия, и снова хочется взять за грудки и трясти — не Путина, нет, а тех милых «системных» господ, которые два десятилетия напролет называли меня «демшизой» и крутили пальцами у виска.

— У тебя к Путину что-то личное, — брезгливо пожимала плечами одна либеральная гранд-дама…

Все более и более личное, да.

И хоть бы кто-нибудь из них сегодня не то чтобы извинился, а хотя бы сказал: да, мы тяжело ошиблись. Нас развели как лохов, нас купили задешево (или не задешево), нас использовали…

Эту бабочку в прошлом уже не раздавишь: все случилось как случилось. Но от точной сегодняшней рефлексии, глядишь, что-то улучшилось бы в будущем.

Увы, не самом ближайшем.

Пока что — кровавый урод, выращенный нашими совместными (с коллективным Западом) усилиями, вполне безнаказанно гуляет по буфету…

И наказание придет — увы, скорее всего, не к нему, а к нашим внукам.

Виктор Шендерович, Facebook

