закрыть
6 октября 2025, понедельник, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский «теневой флот» сбрасывает нефть в европейские моря

3
  • 6.10.2025, 12:14
  • 2,002
Российский «теневой флот» сбрасывает нефть в европейские моря

Пять танкеров оставили нефтяные следы.

Танкеры «теневого флота» России сбрасывают нефть в европейские воды, несмотря на санкции и запреты на обслуживание таких судов. Как сообщает Politico со ссылкой на расследование журналистской группы SourceMaterial, только за последний год по меньшей мере пять российских танкеров, участвующих в обходе санкций, оставили следы нефтяных разливов у берегов Европы. Два из них уже находились под британскими санкциями, когда загрязнили море.

Министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис назвал происходящее «огромной проблемой» и предупредил, что Европе «чудом удается избегать экологической катастрофы». «Теневой флот — это отчаянная и опасная попытка Путина сохранить нефтяные доходы, загрязняя моря», — заявил представитель британского МИД. По его словам, российская сторона использует суда, которые «игнорируют элементарные стандарты безопасности и подвергают Европу риску масштабных экологических катастроф».

Расследователи ссылаются на спутниковые снимки, предоставленные организацией SkyTruth, и данные о судоходстве с платформы Kpler. Эти материалы подтверждают, что суда, связанные с Россией, продолжают действовать практически бесконтрольно. Новые данные стали продолжением расследования Politico 2024 года, когда уже фиксировались случаи разлива нефти в европейских морях.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров