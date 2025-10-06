Российский «теневой флот» сбрасывает нефть в европейские моря 3 6.10.2025, 12:14

2,002

Пять танкеров оставили нефтяные следы.

Танкеры «теневого флота» России сбрасывают нефть в европейские воды, несмотря на санкции и запреты на обслуживание таких судов. Как сообщает Politico со ссылкой на расследование журналистской группы SourceMaterial, только за последний год по меньшей мере пять российских танкеров, участвующих в обходе санкций, оставили следы нефтяных разливов у берегов Европы. Два из них уже находились под британскими санкциями, когда загрязнили море.

Министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис назвал происходящее «огромной проблемой» и предупредил, что Европе «чудом удается избегать экологической катастрофы». «Теневой флот — это отчаянная и опасная попытка Путина сохранить нефтяные доходы, загрязняя моря», — заявил представитель британского МИД. По его словам, российская сторона использует суда, которые «игнорируют элементарные стандарты безопасности и подвергают Европу риску масштабных экологических катастроф».

Расследователи ссылаются на спутниковые снимки, предоставленные организацией SkyTruth, и данные о судоходстве с платформы Kpler. Эти материалы подтверждают, что суда, связанные с Россией, продолжают действовать практически бесконтрольно. Новые данные стали продолжением расследования Politico 2024 года, когда уже фиксировались случаи разлива нефти в европейских морях.

