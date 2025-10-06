Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине 6.10.2025, 12:52

Награду получила группа ученых.

Нобелевский комитет в понедельник, 6 октября, объявил лауреатов ежегодной премии по медицине и физиологии. Ими стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи «за их открытие по поводу периферической иммунной толерантности».

Лауреаты обнаружили защитников иммунной системы - регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

«Их открытия имели решающее значение для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы болеем серьезными аутоиммунными заболеваниями», — сказала председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

