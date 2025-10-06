Как открывают новые планеты 6.10.2025, 13:24

Сегодня поиск «второй Земли» продолжается.

6 октября 1995 года в итальянской Флоренции швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело объявили об открытии первой планеты за пределами Солнечной системы — 51 Пегаса b. Это открытие навсегда изменило представления человечества о Вселенной, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Планета, обращающаяся вокруг звезды 51 Пегаса в созвездии Пегаса, оказалась гигантским газовым миром, подобным Юпитеру, но находящимся так близко к звезде, что ее атмосфера разогревается до 1000 °C. Открытие стало возможным благодаря спектрографу Elodie, который фиксировал крошечные колебания звезды под действием гравитации невидимого спутника. Так родился термин «горячий Юпитер» — тип планет, ранее неизвестный науке.

С тех пор астрономы открыли более 6 000 экзопланет. Они бывают самыми разными — от гигантов, вращающихся вокруг двух звезд, до крошечных каменистых миров. Однако ни один из них пока не похож на Землю.

Сегодня поиск «второй Земли» продолжается с помощью все более точных инструментов. Среди них — спектрограф HARPS-N на телескопе в Ла-Пальме и будущий HARPS3, который заработает в 2025 году. Эти приборы измеряют колебания звезд с точностью до сантиметров в секунду, позволяя определять массу и состав далеких планет.

По словам астрономов, именно такие наблюдения однажды помогут найти настоящий аналог Земли — планету с похожими массой, размером и температурой, вращающуюся вокруг звезды, подобной нашему Солнцу. Тридцать лет спустя после открытия 51 Пегаса b человечество как никогда близко к ответу на главный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com