закрыть
6 октября 2025, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Несколько секунд могут стать важным ресурсом для эмоционального благополучия и устойчивости

  • 6.10.2025, 14:29
  • 1,042
Несколько секунд могут стать важным ресурсом для эмоционального благополучия и устойчивости

О силе коротких поощрительных фраз.

Несколько секунд могут стать важным ресурсом в борьбе с выгоранием. Стремление к внешнему одобрению и контроль эмоций извне превращают нас в «реактаголиков», зависимых от мнений других. Самонаграда же помогает развивать личную мотивацию, эмоциональное благополучие и устойчивость, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Мы способны сами признать свои усилия и достижения, независимо от их масштаба. В отличие от внешних наград, она опирается на самосознание и самосострадание. Короткое «Отлично!» после выполнения задачи или достижения цели укрепляет полезные привычки и помогает справляться с трудностями. Например, если после завершения одной задачи сказать себе «Отлично!» перед началом следующего задания, продуктивность резко возрастает.

Особенно важна внутренняя оценка в окружении, где похвала редка. Ценя собственную работу, мы меньше зависим от одобрения окружающих, укрепляем автономию и идентичность, снижая эмоциональное давление критики и неудач.

Самонаграда защищает от выгорания. Даже две–три секунды могут заменить стресс прогулкой, музыкой или записью того, за что вы благодарны.

Важно помнить, что эффективная самонаграда не противоречит ценностям. Алкоголь или прокрастинация — это самоповреждение, а не награда.

Самонаграда — это не роскошь и не баловство. Она учит ценить не только результат, но и путь к нему, помогая расти, даже когда никто не наблюдает.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров