Дания решила ужесточить контроль за танкерами 6.10.2025, 15:07

Особое внимание будет уделяться старым судам.

Дания усилит проверки нефтяных танкеров в своих территориальных водах в рамках борьбы с российским «теневым флотом», сообщило правительство королевства. В заявлении говорится, что особое внимание будет уделяться старым судам, которые используются для перевозки сырой нефти в обход санкций и представляют экологическую угрозу из-за плохого технического состояния. «Мы должны остановить военную машину Путина. Мы используем все доступные нам средства», — заявил министр бизнеса Дании Мортен Бедсков, передает Bloomberg.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейских союзников задерживать подозрительные танкеры. Он назвал «чрезвычайно важным» усиление давления на «теневой флот» Путина, поскольку это «снизит возможности для финансирования войны» и будет способствовать мирным переговорам. «Вы разрушаете бизнес-модель, задерживая эти суда даже на несколько дней или недель и вынуждая их перестраиваться», — подчеркивал Макрон. В Кремле заявили, что «примут меры» в случае реализации этого сценария, и пригрозили «непредсказуемыми последствиями» для мировых энергетических рынков.

После начала войны в Украине страны «Группы семи» (G7) установили ценовой потолок на экспорт российской нефти, которая обеспечивает около четверти доходов бюджета РФ. В ответ Москва начала использовать «теневой флот» — сеть старых судов, часто сменяющих владельцев и флаги регистрации, чтобы скрыть реальных операторов. Такие танкеры нередко находятся в аварийном состоянии, не застрахованы и фактически не подотчетны международным регуляторам.

