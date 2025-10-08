Bloomberg: Танкерам «теневого флота» РФ выдавали фальшивые флаги
ЕС готовит санкции.
Европейский Союз предложил ввести санкционные ограничения в отношении трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам «теневого флота России», пишет Bloomberg.
Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, эти фирмы предоставили фальшивые флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, на которые наложены санкции.
Отмечается, что эти малые островные страны не входят в так называемый Парижский реестр официальных флагов для судов, то есть не предоставляют такой услуги. Сообщается, что в мае Нидерланды предупредили Международную морскую организацию о том, что компании предоставляют «поддельные сертификаты» от имени Синт-Мартена.
Издание проинформировало, что предложенные ограничения против трех фирм могут внести в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждают страны-члены Евросоюза. Блок хочет сократить доходы Москвы от нефти этими ограничениями.
По данным, в санкционный пакет внесут еще 120 судов «теневого флота», что увеличит их общее количество в списке до более 560. Также ограничения могут коснуться нескольких субъектов в третьих странах, которые способствуют торговле энергоносителями России. Издание отметило, что для введения санкций, нужно получить поддержку всех государств-членов.