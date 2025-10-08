Ракеты Tomahawk для Украины: что ждет Путина и Москву 8.10.2025, 9:30

1,946

Фактор поставок ракет окажет влияние на Кремль.

Украина ожидает конкретного решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk. Их дальность составляет 2574 километра, ракеты способны долететь до Москвы и нести ядерные боеголовки. Даже если Tomahawk будут поставлены Киеву лишь спустя время или и вовсе не направятся на запуск, фактор их наличия можно использовать как рычаг давления на главу Кремля Владимира Путина.

Поставки Украине ракет Tomahawk могут занять месяцы

В материале The Telegraph говорится, что на поставки американских дальнобойных ракет могут уйти месяцы. Журналисты ссылаются на мнение одного из ведущих специалистов по вопросу национальной безопасности США.

Также они напомнили, что Трамп на днях намекнул на готовность поставить Украине «Томагавки». Однако сначала хотел бы узнать, как они будут применяться.

В чем особенность «Томагавков»

Также СМИ акцентировали внимание на том, что несмотря на невозможность быстрых поставок, российские удары по энергетике Украины с приближением зимы усиливают переговоры о военной помощи.

Дальность Tomahawk – 2574 км. Ракета способна нести ядерные боеголовки и может достать до Москвы.

Как Tomahawk усилят давление на Путина

В The Telegraph подчеркнули, что в Белом доме пока не дают дополнительных комментариев словам Трампа, а если ракеты таки доедут до Украины, их наличие у Киева можно будет использовать как рычаг давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров для прекращения войны.

