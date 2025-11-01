закрыть
1 ноября 2025, суббота, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на инженерное мышление

1
  • 1.11.2025, 16:18
  • 1,068
В Сеть попал интересный тест на инженерное мышление

Попробуйте его решить за минуту.

Инженерное мышление — это не просто способность решать задачи с формулами. Это особый тип ума, который сочетает аналитику, воображение и практический расчёт.

Человек с инженерным мышлением умеет разбирать сложные системы на части, понимать, как они устроены, и собирать заново — но уже лучше, чем было. Он ищет не абстрактные истины, а реальные решения, пишет «Вокруг света».

Тест на инженерное мышление проверяет не знание формул, а способ рассуждать системно. В нём важно не только найти правильный ответ, но и понять принцип: почему одно решение лучше другого, где слабое место конструкции, как оптимизировать процесс.

Задача простая: нужно отмерить ровно 1 литр воды с помощью этих бутылок, перелив воду всего 2 раза, доливать воду из крана — нельзя. В трехлитровой банке — 2 литра воды, в пятилитровой — 3 литра воды, в восьмилитровой — 5 литров воды.

Свой ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников