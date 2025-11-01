В Сеть попал интересный тест на инженерное мышление 1 1.11.2025, 16:18

1,068

Попробуйте его решить за минуту.

Инженерное мышление — это не просто способность решать задачи с формулами. Это особый тип ума, который сочетает аналитику, воображение и практический расчёт.

Человек с инженерным мышлением умеет разбирать сложные системы на части, понимать, как они устроены, и собирать заново — но уже лучше, чем было. Он ищет не абстрактные истины, а реальные решения, пишет «Вокруг света».

Тест на инженерное мышление проверяет не знание формул, а способ рассуждать системно. В нём важно не только найти правильный ответ, но и понять принцип: почему одно решение лучше другого, где слабое место конструкции, как оптимизировать процесс.

Задача простая: нужно отмерить ровно 1 литр воды с помощью этих бутылок, перелив воду всего 2 раза, доливать воду из крана — нельзя. В трехлитровой банке — 2 литра воды, в пятилитровой — 3 литра воды, в восьмилитровой — 5 литров воды.

Свой ответ напишите в комментариях.

