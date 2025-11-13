Украинский летчик: Авиация РФ первой почувствует этот удар 1 13.11.2025, 14:40

ВСУ методично уничтожают российскую экономику.

Российская авиация оказалась в кризисе: после санкций и потери доступа к западным технологиям проекты Су-75 и Су-57 фактически заморожены. Удалось ли Москве хоть как-то запустить эти самолеты в серийное производство, или это уже мертвые проекты?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Су-75 — это самолет, рассчитанный на экспорт, но даже на Су-57 у россиян нет достаточного количества заказов. Су-75 точно можно считать похороненным. И здесь дело даже не столько в санкциях, сколько в несоответствии заявленным тактико-техническим данным этого самолета. Он не дотягивает до уровня пятого поколения — по радиолокации, по применению композитных материалов (точнее, по их отсутствию), по невозможности создать двигатель, отвечающий требованиям пятого поколения. Это просто нереально.

Россия технологически не способна сделать самолет пятого поколения без внешнего участия — японских композитов и американских двигательных технологий — они его не соберут. Поэтому здесь можно ставить крест.

А Су-57 — это с натяжкой самолет поколения 4++, но этот самолет они еще в состоянии создать, поставить в серию. Но покупать его — большой вопрос, как раз по этой же причине: он не дотягивает до уровня пятого поколения, а смысл брать самолет четвертого, если есть значительно более дешевые варианты, тем более не связанные с таким геморроем, как Российская Федерация. Поэтому и на нем можно ставить крест. Для их собственных нужд вполне достаточно самолетов четвертого поколения — российских Су-34 и Су-35. «Сушка» выполняет возложенный функционал практически на максимуме.

— Операция «Паутина» нанесла колоссальный ущерб российским ВКС — уничтожено большое количество самолетов стратегической авиации. Смогла ли Россия компенсировать эти потери?

— Определенная часть самолетов повреждена. Восстановить они их не могут. Россияне пустили их в разборку — на доукомплектование других самолетов теми агрегатами, которые остались неповрежденными. Можно считать, что это безвозвратные потери для россиян.

Но ущерб парку стратегической авиации все же небольшой, и нужно это понимать. Украина выбила определенное количество самолетов из авиационной компоненты ядерной триады, но не полностью ее выключила. Для Украины это не принесло значительного облегчения, так как оставшаяся часть может эффективно использоваться для пусков ракет. Это сыграло на руку американцам, израильтянам, китайцам — тем странам, которые учитывали количество российских носителей стратегического ядерного оружия. Их стало меньше, им стало проще. Но для Украины реального облегчения это не дало.

В последнее время россияне мало используют ракеты Х-101 — их производство под санкциями стало сложнее. Но количество ракетных ударов не уменьшилось: используются «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры», «Искандер-К» и другие ракеты. Интенсивность боевых действий не снизилась.

Сама операция «Паутина» была очень хорошей и продуманной. Ее просто нужно было масштабировать — попытаться одномоментно ударить по всем аэродромам, где находились стратегические самолеты, в том числе по Ту-160. Основной удар пришелся по старым Ту-95 — они и так разваливаются. Удар по Ту-160 тоже не дал бы Украине значительного послабления — это был бы удар в интересах тех же США, Китая или Израиля.

— О российских вертолетах сейчас почти не слышно: они появляются в сводках только тогда, когда падают на территории РФ. Постигла ли их та же участь, что и танки — когда из-за массовых украинских FPV-дронов применение становится почти невозможным?

— Так и есть. Когда россияне начали массово использовать вертолеты для остановки продвижения ВСУ, их начали массово сбивать на линии соприкосновения. И не только FPV-дронами — в основном ПВО, ЗРК малой дальности.

Вертолет — очень хорошая цель. Лучше, наверное, не придумаешь. В аудиодиапазоне, видеодиапазоне, инфракрасном и радиодиапазоне — идеальная мишень. Летающий танк. Представьте: танк на земле видно, и его уничтожают, а это — «танк», который танцует танец с саблями в воздухе.

Как говорят вертолетчики: «Вертолет — это душа погибшего танка». Если увидели вертолет, считай, что он уже сбит. Он слишком заметен: малая скорость, слабая маневренность.

Поэтому вертолеты отогнали от линии соприкосновения. Но россияне сейчас используют их очень удачно — против украинских беспилотников. Они создали вертолетную систему ПВО на высотах до километра. Работают по нашим беспилотникам очень дешево — пушкой или пулеметом. Цена сбитого дрона минимальна.

Вот чего сейчас не хватает Украине: ВСУ нужны вертолеты для борьбы с беспилотниками. Это очень эффективное средство.

— Что нужно сделать, чтобы «добить» российскую авиацию? Какие товары и технологии стоит дополнительно ограничить, чтобы окончательно лишить Москву возможности производить современные боевые самолеты?

— Здесь нет смысла заниматься только авиацией — нужно решать комплексно.

Первое — уничтожать места производства топлива, авиационного керосина. В России всего около десяти НПЗ производят авиационный керосин в необходимых объемах. Их нужно уничтожить — тогда у них просто не останется топлива. Самолеты и вертолеты без керосина не полетят. Один Ту-160 за полет «выпивает» почти три железнодорожные цистерны — 150–180 тонн.

Второе — уничтожать сами производственные мощности. Казанский авиазавод и другие предприятия — удобные цели для поражения и беспилотниками, и ракетами, и диверсантами. Порой спецслужбы могут нанести больше вреда, чем ракета.

Санкционное давление уже ограничивает доступ России к высокотехнологичным компонентам, что не позволяет создать самолет пятого поколения. Самолеты четвертого поколения они смогут штамповать, пока по ним не нанесен прямой удар. Чтобы полностью выключить способность России производить военную технику, нужно бить по экономике — по нефтегазовому сектору. Две трети бюджета РФ, включая военные расходы, формируются за счет нефтегазовых доходов. Именно невозможность поддерживать оборонное производство когда-то развалила СССР.

Сейчас Украина, начиная с августа этого года, методично уничтожает российскую экономику. И это даст самый серьезный эффект — в том числе и по российской авиации. Авиация первой почувствует этот удар.

