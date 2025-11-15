закрыть
Можно ли в Беларуси снять на видео нарушение ПДД во дворе и выложить в сети?

1
  • 15.11.2025, 13:25
Можно ли в Беларуси снять на видео нарушение ПДД во дворе и выложить в сети?

Объяснение эксперта.

Начальница управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных (НЦЗПД) Ирина Пырко рассказала, вправе ли человек опубликовать в интернете видео с предполагаемым нарушением Правил дорожного движения (ПДД), если ролик снят во дворе жилого дома, пишет «Смартпресс».

Специалистку спросили, можно ли снять на камеру во дворе предполагаемые нарушения водителей и опубликовать материал в сети.

— Вы можете сообщать в органы внутренних дел, предоставлять информацию о возможных нарушениях, но это не дает вам право публично обвинять человека в правонарушении, — рассказала Пырко.

Она подчеркнула, что физлицо не имеет права публиковать в интернете такого рода видео.

— Закон «Об информации, информатизации и защите информации» не позволяет этого делать, — объяснила начальница управления.

Однако, отметила Пырко, человек вправе предоставить такую информацию в ГАИ. Если же автор ролика выступал как журналист, то здесь важно доказать общественный интерес публикуемой информации.

