Алексей Мельник: Это инструмент силового давления на Кремль 19.11.2025, 16:34

Алексей Мельник

Фото: Главред

США разрешили Украине ударить ATACMS по полигону в Воронежской области.

Украина впервые при президентстве Дональда Трампа нанесла удары американскими ракетами ATACMS по военным объектам на территории России. Одной из целей, по данным аналитиков, мог стать полигон в Воронежской области, где находилось скопление российских войск.

Почему Украина применила ATACMS именно сейчас, а не раньше? Можно ли говорить о снятии ограничений со стороны США?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Есть информация о факте применения ракет ATACMS, и есть подтверждение с российской стороны с фотографиями этих обломков. Особенность в использовании этих ракет — Украина имеет обязательство перед США по согласованию целей. Посему очевидный ответ на этот вопрос — эти цели были согласованы.

Украина не могла применить ракеты без получения разрешения из Вашингтона. Понятно, что это, скорее всего, связано с более широким контекстом нового подхода к регулированию войны миротворческими усилиями Дональда Трампа, в котором мы сейчас видим определенный уклон в сторону силовых методов. Как пример — введение санкций против двух российских энергетических компаний, которые только начинают действовать, но эффект уже достаточно ощутимый для российского нефтегазового сектора.

Параллельно была запущена тема «Томагавков». В данном случае стало понятно, что «Томагавки» касались не столько конкретного типа ракет, сколько общего термина для передачи Украине дальнобойных ракет и разрешения на их применение. Это инструменты силового давления на Кремль.

— Почему российские военные скрывают применение ATACMS и придумывают историю про «Гром-2»?

— Я, честно говоря, не видел, чтобы они пытались скрывать это. Наоборот, в телеграм-каналах так называемых военных блогеров публикуются обломки. Они используют этот факт, чтобы показать, что Россия воюет не с Украиной, а со всем блоком НАТО, включая Соединенные Штаты. Возникает когнитивный диссонанс: официальная линия говорит об улучшении отношений с Соединенными Штатами, а параллельно идет трактовка, что партнер пускает по ним ракеты руками украинцев.

— Какие еще цели на территории РФ могут поражать эти ракеты?

— В принципе, это можно отследить. Перечень приоритетных целей, по которым наносят удары Украина, достаточно небольшой. Это аэродромы, площадки, с которых запускаются «Шахеды» и ракеты. Это ПВО — как сами комплексы, так и радары. Это объекты военной промышленности и российский топливно-энергетический комплекс. И при этом то, что называется «collateral damage» (сопутствующий ущерб — прим.), по сути, минимальный. Украина не стреляет целенаправленно по жилым домам. Те случаи, которые происходят, — это либо работа российских ПВО, либо РЭБ. Украина в данном случае в корне отличается от российского подхода.

На что дают «добро» американцы и какие цели может поражать ATACMS — это то, что входит в радиус действия. Тот перечень, который я озвучил. На что ранее было табу — это топливно-энергетический комплекс и нефтепереработка, из-за опасений, что это может негативно повлиять на цены на нефть. Сейчас, как мы видим, этот запрет или эта рекомендация тоже сняты.

