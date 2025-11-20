Дроны ВСУ подожгли НПЗ в Рязани 4 20.11.2025, 8:17

Прогремели 10 взрывов.

В ночь на четверг, 20 ноября, в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на местном НПЗ, пишет New Voice.

Российский Telegram-канал Shot пишет, что над городом прозвучало по меньшей мере 10 громких взрывов.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что целью атаки был Рязанский НПЗ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что «из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия». Какое именно предприятие было атаковано он не отметил.

Это уже вторая атака на Рязанский НПЗ за последнюю неделю. До этого дроны ударили по заводу 15 ноября.

