закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ подожгли НПЗ в Рязани

4
  • 20.11.2025, 8:17
  • 8,044
Дроны ВСУ подожгли НПЗ в Рязани

Прогремели 10 взрывов.

В ночь на четверг, 20 ноября, в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на местном НПЗ, пишет New Voice.

Российский Telegram-канал Shot пишет, что над городом прозвучало по меньшей мере 10 громких взрывов.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что целью атаки был Рязанский НПЗ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что «из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия». Какое именно предприятие было атаковано он не отметил.

Это уже вторая атака на Рязанский НПЗ за последнюю неделю. До этого дроны ударили по заводу 15 ноября.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип