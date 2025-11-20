ВСУ поразили пять НПЗ в России за последние недели

ВСУ поразили пять НПЗ в России за последние недели2
- 20.11.2025, 13:48
Два из них останавливали работу.
Силы обороны Украины за последние недели поразили на территории страны-агрессора России пять нефтеперерабатывающих заводов, два из них — останавливали работу после ударов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
Среди пораженных в России — Рязанский, Ильский, Саратовский, Орский и Волгоградский НПЗ.
По данным Коваленко, Рязанский и Волгоградский заводы останавливали работу после ударов.
11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ нанесли успешный удар по НПЗ Орскнефтеоргсинтез, который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ, в 1400 км от Украины.