ВСУ поразили пять НПЗ в России за последние недели 2 20.11.2025, 13:48

1,250

Два из них останавливали работу.

Силы обороны Украины за последние недели поразили на территории страны-агрессора России пять нефтеперерабатывающих заводов, два из них — останавливали работу после ударов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Среди пораженных в России — Рязанский, Ильский, Саратовский, Орский и Волгоградский НПЗ.

По данным Коваленко, Рязанский и Волгоградский заводы останавливали работу после ударов.

11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» СБУ нанесли успешный удар по НПЗ Орскнефтеоргсинтез, который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ, в 1400 км от Украины.

