«Это безвозвратная потеря для российской авиации» 25.11.2025, 14:42

Роман Свитан

Удар по Таганрогу лишил РФ уникальных самолетов.

В ночь на 25 ноября украинские дроны нанесли серию ударов по Таганрогу: под обстрел попали ангары научно-технического центра им. Бериева, где модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95МС и стоял экспериментальный самолет А-60. OSINT-каналы сообщают о масштабных повреждениях, пожаре внутри ангаров и вероятном уничтожении дорогостоящей техники.

Как можно оценить результативность удара по Таганрогу? Какие объекты подтверждено пострадали и что наиболее ценно среди пораженного? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Этот авиационно-научный центр Бериева, который расположен на таганрогской площадке. Там аэродром, там у них ангары. Это довольно серьезное предприятие по модернизации стратегических бомбардировщиков и тяжелых транспортных самолетов. Кстати, как раз все эти А-50, А-60 — они там обслуживаются, в том числе. У них есть допуски к обслуживанию и модернизации. Ту-95, на которые подвесили в свое время ракеты Х-101, сделав из них Ту-95МС, — и они уже могут нести эти ракеты, по 8 штук на крыле. Именно там они модернизировались, производятся, обслуживаются. Тем более там есть моменты, связанные с появившимися сейчас недостатками в конструкции планера Ту-95 из-за того, что тяжелые ракеты были подвешены. То есть им надо чаще обслуживаться. И они сейчас практически все Ту-95 через определенное ускоренное время пытаются загонять в Таганрог на обслуживание, чтобы можно было их поднимать и выполнять боевые задачи.

Как только наша разведка получила информацию о том, что туда завели три Ту-95МС на дальнейшую модернизацию и обслуживание, был нанесен удар. Хорошо подготовленная с точки зрения рациональной компоненты атака. Массированная, комбинированная, которая дала возможность продавить российскую фронтовую ПВО, которая есть на Донбассе. Она там плотная — 150 км по глубине. Тем не менее, ВСУ продавили. Разными механизмами продавливания: с помощью большого количества дронов-обманок, систем радиоэлектронной борьбы, дипольных отражателей. То есть «засветили глаза» российским локаторам радиотехнических войск Российской Федерации.

Дальше прошли ударные дроны до Таганрога и нанесли уже серьезное поражение и по «Бериеву», и по заводу по производству нефтехимического оборудования. Там удар был не только по «Бериеву» — это была комбинированная атака с несколькими целями. Тоже правильный подход, кстати: если проламывать ПВО, что стоит денег, то лучше сразу в это окно, в этот коридор запускать большое количество дронов, которые уже дальше идут по российским тылам. Вот такая задача и выполнялась.

— Сколько стоит потеря А-60 или модернизируемого Ту-95МС для России? Насколько болезненны такие уничтожения для ее авиации?

— Самолет А-60 — это система больше лазерного контроля, своеобразная. Типа самолета А-50 — радиолокатора, только другого диапазона. Он тоже на базе Ил-76, но более лазерный, скажем так. Поэтому он сильно активно не использовался, но их очень мало, этих самолетов. И россияне ими, конечно, дорожат. Вот один из них потеряли.

Ту-95МС тоже немного. Для россиян даже потеря одного самолета — это существенно. Тем более, ВСУ же их повредили при «Паутине», когда была проведена операция «Паутина». Поэтому для них сейчас каждый самолет на счету. Они его производить уже не могут и не будут. То есть это безвозвратная потеря навсегда. Потеря даже одного самолета очень сильно бьет по российской стратегической авиации. Они используют стратегические ракеты по Украине, но в последнее время перестали в большом количестве использовать, понимая, что микроскопом гвозди забивают.

Потеря самолетов, которые являются носителями этих ракет… Кроме Ту-95 и Ту-160 они ничего толком в воздух не поднимают. Поэтому для них потеря каждого безвозвратного самолета, который нельзя произвести — а Ту-95 нельзя произвести — это навсегда потеря. Очень болезненная потеря. Поэтому ВСУ за ними и гоняются.

— Что выделяет эту операцию на фоне предыдущих ударов по российским аэродромам?

— Эту операцию выделяет подготовка — грамотная, правильная, многопрофильная, профессиональная подготовка к нанесению авиационного удара по всем законам авиационной науки. Чувствуется, что в составе сил беспилотных систем уже есть хорошие авиационные специалисты. Именно авиационные специалисты высокого уровня.

— Можно ли утверждать, что ангары и укрытия больше не обеспечивают защиту российских самолетов?

— Ангары, в принципе, защиту от внешнего удара особо не обеспечивали. Надо понимать, что такое ангар — он защищал самолет от осадков. Не от ударов, а от осадков. Это место, где можно было разобрать самолет, собрать, обслуживать. Самолет же обслуживается, как и машина. Лучше, конечно, в гараже ее обслуживать, а не на улице. Это та же картина с самолетом. Представьте, сколько там проблематики, связанной с внешним воздействием. То есть ангар не для укрытия от удара, а именно от метеоосадков.

Почему россияне начали строить ангары, причем в больших количествах? Грубо говоря, построив десяток ангаров, в один самолет затянут, а остальные будут стоять пустые. Это вроде как отвлечение внимания. Потому что мы не знаем, где самолет находится в данный момент. И большое количество ангаров дало возможность хотя бы скрыть непосредственное местонахождение самолета, а не укрыть самолет от ракеты как таковой, если уже точно знаешь, где он находится.

