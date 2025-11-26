Евгений Афнагель: Только позиция силы приведет к переменам в Беларуси
- 26.11.2025, 17:25
Освободить политзаключенных можно лишь усилив давление на режим.
На днях из белорусской тюрьмы освободили более 30-ти украинцев, осужденных якобы за шпионаж.
Что нужно делать, чтобы вышли белорусы, осужденные за помощь украинцам, да и вообще все политические заключенные?
На этот вопрос Tg-каналу «Баста» ответил координатор компании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.
— Освобождение политзаключенных - всегда самая лучшая новость. Я очень рад, что еще несколько десятков человек вышли из белорусских тюрем, что они смогли увидеться со своими родными и близкими. Уверен, что в ближайшее время таких людей станет больше.
Только разговор и действия с позиции силы, с учетом наших национальных интересов приведут к переменам в стране, в первую очередь - к прекращению репрессий.
Нам всем нужно понимать, что ни один диктатор, ни один террорист не выпускает своих заложников просто так, по своей доброте. Он делал это только тогда, когда его загоняли в угол. Сейчас это успешно делают ВСУ и экономика.