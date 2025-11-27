Стрельба возле Белого дома: Трамп запросил направить в Вашингтон 500 бойцов
- 27.11.2025, 8:07
Раненые нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.
В среду, 26 ноября, неизвестный в двух кварталах от Белого дома открыл огонь по двум нацгвардейцам. По этой причине президент США Дональд Трамп запросил отправить в Вашингтон дополнительных 500 бойцов.
Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, сообщает CNN.
«Это только укрепит нашу решимость сделать Вашингтон безопасным и красивым», - заявил Хегсет.
Он добавил, что направит запрос министру армии.
Что известно о стрельбе в Вашингтоне и что известно про стрелка
Напомним, ранее в СМИ была информация, что в результате стрельбы недалеко от Белого дома погибли два военнослужащих Национальной гвардии США.
По данным CNN, подозреваемый приблизился к охранникам, намереваясь напасть на них, и первым выстрелил в одного из охранников, который находился всего в нескольких футах от него.
По словам одного из источников, после подозреваемый выстрелил в другого бойца, который пытался спрятаться за укрытием на автобусной остановке.
Источник сообщил, что подозреваемый не сотрудничает со следствием и на момент ареста у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.
Убил или ранил
На данный момент информация о состоянии бойцов довольно противоречивая. Губернатор Западной Вирджинии писал в Х, что оба бойца погибли. Однако позже отозвал свое заявление.
«Мы сейчас получаем противоречивые сообщения о состоянии двух наших гвардейцев и сообщим дополнительно, как только получим более полную информацию», - написал он в новом посте.
Тем временем директор ФБР Каш Патель уже тоже заявил, что бойцы находятся в критическом состоянии.
«Поскольку это нападение на федерального сотрудника правоохранительных органов, это будет рассматриваться как федеральное преступление. ФБР возглавит расследованием», - добавил он журналистам.
Мэр Вашингтона Элизабет Баузер сказала, что подозреваемый целенаправленно открыл стрельбу против сотрудников Нацгвардии США.
В полиции тем временем говорят, что никаких других подозреваемых, кроме задержанного - нет.
«Таким образом, на данный момент нет никаких признаков того, что был другой подозреваемый. Единственный подозреваемый, участвовавший в этом инциденте, был застрелен во время столкновения и доставлен в больницу для лечения», - заявил помощник начальника столичного полицейского управления Джефф Кэрролл.
Напомним, что президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал инцидент. У себя в соцсетях он написал, что «животное», которое открыло огонь по нацгвардейцам - понесет наказание.