Стрельба возле Белого дома: Трамп запросил направить в Вашингтон 500 бойцов 27.11.2025, 8:07

Раненые нацгвардейцы находятся в критическом состоянии.

В среду, 26 ноября, неизвестный в двух кварталах от Белого дома открыл огонь по двум нацгвардейцам. По этой причине президент США Дональд Трамп запросил отправить в Вашингтон дополнительных 500 бойцов.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, сообщает CNN.

«Это только укрепит нашу решимость сделать Вашингтон безопасным и красивым», - заявил Хегсет.

Он добавил, что направит запрос министру армии.

Что известно о стрельбе в Вашингтоне и что известно про стрелка

Напомним, ранее в СМИ была информация, что в результате стрельбы недалеко от Белого дома погибли два военнослужащих Национальной гвардии США.

По данным CNN, подозреваемый приблизился к охранникам, намереваясь напасть на них, и первым выстрелил в одного из охранников, который находился всего в нескольких футах от него.

По словам одного из источников, после подозреваемый выстрелил в другого бойца, который пытался спрятаться за укрытием на автобусной остановке.

Источник сообщил, что подозреваемый не сотрудничает со следствием и на момент ареста у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Убил или ранил

На данный момент информация о состоянии бойцов довольно противоречивая. Губернатор Западной Вирджинии писал в Х, что оба бойца погибли. Однако позже отозвал свое заявление.

«Мы сейчас получаем противоречивые сообщения о состоянии двух наших гвардейцев и сообщим дополнительно, как только получим более полную информацию», - написал он в новом посте.

Тем временем директор ФБР Каш Патель уже тоже заявил, что бойцы находятся в критическом состоянии.

«Поскольку это нападение на федерального сотрудника правоохранительных органов, это будет рассматриваться как федеральное преступление. ФБР возглавит расследованием», - добавил он журналистам.

Мэр Вашингтона Элизабет Баузер сказала, что подозреваемый целенаправленно открыл стрельбу против сотрудников Нацгвардии США.

В полиции тем временем говорят, что никаких других подозреваемых, кроме задержанного - нет.

«Таким образом, на данный момент нет никаких признаков того, что был другой подозреваемый. Единственный подозреваемый, участвовавший в этом инциденте, был застрелен во время столкновения и доставлен в больницу для лечения», - заявил помощник начальника столичного полицейского управления Джефф Кэрролл.

Напомним, что президент США Дональд Трамп тоже прокомментировал инцидент. У себя в соцсетях он написал, что «животное», которое открыло огонь по нацгвардейцам - понесет наказание.

