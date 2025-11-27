Украина бьет по России ракетами ATACMS 4 27.11.2025, 16:55

1,896

Впервые при администрации Трампа.

Украина впервые при второй администрации президента США Дональда Трампа применила американские (дальнобойные ракеты ATACMS по территории Россииhttps://charter97.org/ru/news/2025/11/19/663560/). Украинские силы выпустили несколько ракет по району Воронежа. Об ударе сообщили как российское Минобороны, так и источники в Украине, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По версии Москвы, было выпущено четыре баллистические ракеты по «гражданским объектам», все они были перехвачены комплексами С-400 и «Панцирь». Обломки, по данным российских властей, упали на здания дома престарелых, детского приюта и одного жилого дома. Украинская сторона утверждает, что удар был «точечным» и нацелен на неопределенные военные объекты на территории РФ.

Это происходит на фоне роста взаимных ударов по приграничным регионам, что снижает шансы на достижение долговременного прекращения огня.

Украина впервые применила эти ракеты весной 2024 года, атаковав цели на расстоянии около 160 км в Крыму. США передали Украине ATACMS в составе мартовского пакета помощи. Ракеты способны поражать цели на дальности до 300 км и являются одним из ключевых средств для ударов в глубине российской территории.

Существует несколько модификаций ATACMS, включая вариант с кассетной боевой частью и модель с массой боеголовки 225 кг для поражения крупных объектов. Пуск осуществляется с установок HIMARS или М270.

По данным СМИ, в течение нескольких месяцев Украине было запрещено применять дальнобойные ракеты по территории РФ. Ограничение отменили лишь в прошлом месяце в рамках попытки Вашингтона подтолкнуть Москву к обсуждению условий прекращения огня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com