Россия закрывает последнее консульство Польши в стране 2 27.11.2025, 17:46

Оно находится в Иркутске.

МИД России объявил о закрытии Генерального консульства Польши в Иркутске. Соответствующая нота была сегодня вручена польскому послу. Российские власти назвали меру ответом на отзыв властями Польши согласия на функционирование Генерального консульства России в Гданьске.

Генконсульство Польши в Иркутске оставалось последним действующим польским консульским учреждением на территории России. Аналогично российское консульство в Гданьске было последним консульским представительством России в Польше. В результате в России останется только посольство Польши в Москве, а в Польше — российское посольство в Варшаве.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении Варшавы закрыть российское генконсульство в Гданьске в качестве ответа на диверсию на железной дороге, которую власти связали с деятельностью российских спецслужб. Гданьск стал третьим российским консульством, закрытым Польшей за последние полтора года: ранее прекратили работу представительства в Кракове и Познани. После этого россияне могли получать консульские услуги только в Варшаве — фактически гданьское консульство уже перенаправляло обращающихся в консульский отдел посольства.

