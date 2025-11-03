МИД Италии вызвал посла России из-за публикаций Захаровой 3.11.2025, 23:20

1,750

Она с издевкой писала о рухнувшей башне Конти.

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии, пишет ANSA. Агентство уточняет, что ему объявят выговор из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой.

3 ноября в центре Рима обрушилась башня Конти, которую построили в начале XIII века. Несколько человек оказались под завалами. Один мужчина госпитализирован.

Мария Захарова позднее написала в Telegram-канале, что скоро «Италия рухнет вся: от экономики до башен». Она также указала, что правительство страны предоставляло финансовую и военную помощь Украине.

