Дмитрий Бондаренко: Польша в 2020 году отказала Протасевичу в убежище

Лукашенко заявил, что Роман Протасевич — «сотрудник белорусской разведки», а посадка самолета Ryanair в Минске — «операция прикрытия». Однако информация о работе Протасевича на белорусские спецслужбы появилась задолго до слов правителя.

4 марта 2024 года сайт Charter97.org опубликовал интервью координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко для YouTube-канала Malanka, в котором оппозиционный политик заявил, что Протасевич является агентом, а возможно, даже офицером белорусских спецслужб. После слов Лукашенко это фактически подтвердилось.

На чем тогда базировалось это заявление? Этот и другие вопросы корреспондент сайта Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Оснований для моего заявления было много. Первое — Протасевич с 2014 по 2018 год либо постоянно находился в Украине, либо ездил туда. Причем и в оппозиционных кругах это было известно. Он даже публично выступал, хотя и в маске, представляясь пресс-службой белорусских добровольцев. Тем не менее многие знали, что Протасевич находился в расположении добровольческого батальона «Азов» и других добровольческих подразделений. Он даже хвастался, что принимал участие в боевых действиях. Вроде бы все прекрасно, но потом он спокойно вернулся в Беларусь и до начала 2020 года находился там без всяких последствий. Каким образом белорусские спецслужбы могли это проморгать? Это сразу вызывало подозрение.

У нас были рабочие контакты с блогером Степаном Путило. Мы в 2019 году вместе делали фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Не во всем соглашались, но контакты были. Потом в Варшаве появился Протасевич. Наши связи с командой «Нехта» прекратились, они больше не хотели встречаться. Путило говорил: «Моему партнеру Протасевичу не нравится «Хартия», не нравится «Европейская Беларусь». Он не хочет с вами разговаривать».

Хотя мне удалось перед августом 2020 года организовать встречу с ними. Я говорил, что у нас есть люди в Беларуси. Это важно и жизненно необходимо координировать деятельность, потому что у них были серьезные возможности, мощный Telegram-канал. Но у «Европейской Беларуси» был огромный опыт и структуры в стране. Но Протасевич сказал, что никакой координации не будет.

Еще один момент: когда самолет сел в Минске, были арестованы Протасевич и его девушка София Сапега. Через несколько месяцев после ее освобождения она заявила, что Роман сказал ей накануне вылета: «Мне приснился сон, что завтра мы будем в Минске». Человек себя выдал.

Самым главным аргументом для меня стал следующий момент. Я разговаривал с Протасевичем в конце сентября 2020 года, и он рассказал мне, что вынужден покинуть Варшаву. Представьте: 2020-й год, телеграм-канал «Нехта» на пике популярности, их офис находится в центре Варшавы. Протасевич дает интервью всем подряд, в том числе большое интервью Гордону. Но польские власти на основании данных своих спецслужб отказали Протасевичу в предоставлении политического убежища в Польше.

После этого Протасевич переехал в Вильнюс. И уже в офисе Тихановской Франак Вячорка назначил его «главным ответственным за проведение массовых акций в Беларуси».

Почему нужно было «выводить» агента, возвращать его в 2021 году в Беларусь? Потому что после отказа Польши предоставить убежище Протасевич сильно боялся, что литовские спецслужбы вычислят, кем он является на самом деле. Его деятельность находилась под угрозой — поэтому его нужно было «выводить». Единственное, в чем просчитались белорусские власти: они думали, что, посадив самолет, напугают оппозицию за рубежом. Но не учли, что в Европе особенно чувствительно относятся к угонам самолетов, к принуждению лайнеров садиться в других странах — еще с 1970-х годов, когда палестинские организации вроде «Черного сентября» захватывали самолеты.

А поскольку этот самолет принадлежал ирландской авиакомпании, с гражданами ЕС на борту, санкции последовали жесткие и быстрые. Белорусские власти просчитались.

— Что, по-вашему, стоит за этим заявлением Лукашенко, и зачем он решил сказать это именно сейчас?

— У меня такая версия. Уверен, даже знаю, что во время переговоров представителей президента США с чиновниками режима Лукашенко, американцы поднимают вопрос: нужно не только освободить политзаключенных, но также правителю рекомендуют добиться минимального мира в стране и провести переговоры (круглый стол) с представителями «демократических сил», то есть с окружением Тихановской.

Лукашенко в ответ говорит: «Как я могу садиться с ними за стол переговоров, если там везде мои люди, моя агентура?».

Было замечательное трио псевдооппозиционеров, очень любящих фотографироваться: Тихановская, Латушко — многолетний чиновник, который без всяких угрызений совести называет себя лидером оппозиции (его уволили с поста директора театра 17 августа, а уже 3 сентября 2020 года он был вывезен в Польшу) — и, конечно, знаменитая Мельникова.

И вот Лукашенко показывает западным политикам: «Смотрите, кто они на самом деле». Отсюда и скандал с Мельниковой, ее побег с кражей денег КС. Отсюда и публикация видео, где Тихановская берет деньги у генерала спецслужб Лукашенко. Это крайне непрофессионально. Думаю, все спецслужбы Лукашенко в ужасе, потому что так не «палят» своих людей.

А эти скандалы с Латушко, хоть и не получили полного развития, позволили Лукашенко показать Западу: «Это не оппозиционер». Этого достаточно.

«Киберпартизаны» опубликовали информацию, что у них есть данные на офицеров КГБ и на две тысячи агентов. Вероятно, некоторых людей будут «выводить из-под удара» подобными упреждающими заявлениями в стиле Лукашенко. И не всегда он будет делать это сам. Я могу прогнозировать, что подобные заявления еще прозвучат — прежде чем «Киберпартизаны», если действительно владеют этой базой данных, обнародуют имена.

— Протасевич имел тесные контакты с офисом Светланы Тихановской. Какую информацию он мог передавать спецслужбам, и почему, на ваш взгляд, офис не распознал или даже прикрывал агента?

— Он не просто имел тесные связи, он отвечал в офисе Тихановской за проведение массовых акций в Беларуси. Был ключевым человеком. Понятно, что у офиса Тихановской не было своей контрразведывательной службы. Да и в Беларуси ее никогда не было ни у одной демократической организации и не могло быть. Да, есть какие-то правила здравого смысла, но выявлять агентуру спецслужб демократические партии, движения и медиа не были готовы — это было невозможно.

Задача Протасевича была не только в получении информации. Главное — он был внедрен в демократическое движение давно. Когда он приехал в Варшаву, власти не ожидали, что протесты лета-осени 2020 года примут такой масштаб. Минимум два миллиона человек участвовали в акциях по всей стране. Главная задача Протасевича — сбивать протесты. Люди до сих пор спрашивают, почему выбирались такие нелепые места сбора, странные маршруты, почему менялось время начала акций: сначала собирались в 14:00, потом переносили на 12:00. Оказывается, это было не случайно.

Другое дело, что протесты обрели огромную силу, потому что белорусы устали жить под режимом Лукашенко и открыто сопротивлялись вранью и фальсификациям выборов. Протасевич и другие агенты Лукашенко не смогли быстро их остановить. Для этого потребовались огромные усилия с их стороны.

Кроме того, Протасевич собирал данные по вопросам, важным для режима. Его подруга Сапега была администратором нескольких чатов и каналов, в том числе «Черной книги Беларуси», где публиковали информацию о карателях. Белорусским спецслужбам было крайне важно получить фамилии тех, кто передавал данные независимым блогерам и медиа — и им частично это удалось.

Почему при посадке самолета Ryanair не были уничтожены данные с телефонов и компьютеров — тоже большой вопрос. Протасевич, по сути, продолжал координировать сбор этой информации. Тут нужно вспомнить «успехи» офиса Тихановской — это план «Перамога», который не дал результатов, но тысячи людей были арестованы. Или проект «Рабочы рух», выступавший против забастовок, но собравший огромные средства — в том числе при поддержке Тихановской. Это и протестные чаты — многие администраторы оказались за рубежом, а участники в Беларуси были арестованы. Скандалы с агентами в «Инфопойнте», утечки среди тех, кто получал помощь внутри страны от структур BYHELP и BYSOL. Люди, которые передавали помощь, тоже попадали под репрессии. В стране не прекращаются аресты людей, которые передавали информацию проекту «Гаюн».

Выдающийся пример — проект «паспорт новой Беларуси». Ценность этого сувенирного документа равна магнитику на холодильнике. Но чтобы его купить за 100 евро, человек должен сдать отпечатки пальцев и копии оригинальных документов — белорусского паспорта и документов легализации в ЕС или других странах. Почему для сувенира собирают такие данные? В чьи руки попадет эта база ?

Еще Протасевич мог влиять на сбор информации о получении и распределении финансовой помощи для белорусских проектов. Помощь в первое время поступала огромная — и от США, и от Евросоюза (суммарно более 300 миллионов долларов), и от белорусов, которые крепко стали на ногах в экономическом плане. Потому что есть и белорусские миллионеры, и мультимиллионеры, и миллиардеры, которые оказывали помощь своим землякам в Беларуси, вынужденным уехать. Эта помощь распространялась крайне неэффективно.

Пример неэффективности: я знаю, что ваш сайт «Хартия-97» — номер один среди белорусских сайтов. И еще есть «Радыё Рацыя», FM-станция, которая вещает на запад Беларуси. На протяжении всех последних лет эти авторитетные медиа не получают никакой помощи от Еврокомиссии, от европейских фондов. Это не просто так происходит. Это целенаправленная работа офиса Тихановской, чтобы реальные медиа, которые влияют на ситуацию в Беларуси, такую помощь не получали.

— Какие выводы из всего этого должны сделать белорусы? Кому сегодня можно доверять?

— Каждый сам выбирает, кому доверять. Мне кажется, освобождение ряда политзаключенных показало, кто является настоящим лидером. Мы читаем интервью таких людей, как Максим Винярский, Андрей Войнич, Евгений Афнагель, блогер «Серый кот» Дмитрий Козлов — видно, кто действительно готовил протесты, кто был в Минске, кто достойно прошел через заключение. Безусловно, нужно сказать и о брестской героине Полине Шарендо-Панасюк. Это люди, на которых можно и нужно равняться.

Каждый делает свой выбор. Сейчас идет период очищения, и в этом нет ничего страшного. Белорусы уже разобрались, кто есть кто. Когда Николай Статкевич своим героическим выбором ломает все схемы режима и одновременно дает людям в Беларуси надежду — это поступок настоящего лидера. Есть такие люди, у которых есть достоинство, мужество и благородство. Такие белорусы останутся в истории. Им стоит доверять. А вся шелуха отпадет.

