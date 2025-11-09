Около Филиппин образовался супертайфун
Эвакуировали почти миллион человек.
Более 900 000 человек эвакуировали из уязвимых районов Филиппин, поскольку супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на главный остров Лусон. В нескольких регионах, включая Манильскую агломерацию, приостановлены работа и учеба, пишет Reuters.
Прогнозируется, что «Фунг-Вонг» обрушится на провинцию Аврора уже в воскресенье вечером. При этом сейчас архипелагвосстанавливается после тайфуна «Калмаэги», в результате которого погибло 224 человека на Филиппинах и пять человек во Вьетнаме, где он опустошил прибрежные поселения.
По словам властей, при устойчивом ветре со скоростью 185 км/ч и порывах до 230 км/ч ураган «Фунг-Вонг» уже обрушился на многие районы мощными полосами дождя.
Самый высокий уровень тревоги был объявлен в юго-восточных и центральных районах. Министр обороны Жилберто Теодоро призвал жителей, оказавшихся на пути шторма, соблюдать приказы об эвакуации, предупредив, что отказ подчиниться им опасен и противозаконен:
«Мы просим людей заблаговременно эвакуироваться, чтобы нам не пришлось проводить спасательные операции в последнюю минуту, что может поставить под угрозу жизни полицейских, солдат, пожарных и сотрудников береговой охраны».
«Фунг-Вонг» — 21-й шторм в этом году, обрушившийся на страну, где обычно бывает 20 таких штормов, — грозит еще больше усложнить работу по ликвидации последствий стихийных бедствий, в то время как власти продолжают оказывать помощь пострадавшим при «Калмаэги».