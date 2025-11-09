Минский зоопарк проведет бесплатные экскурсии для посетителей 1 9.11.2025, 18:41

Организаторы обещают интересные истории о животных.

Минский зоопарк приглашает всех желающих на образовательные среды 12, 19 и 26 ноября, сообщили агентству «Минск-Новости» в просветительском отделе учреждения.

Узнать много нового и интересного о жизни животных зоопарка (например, об их питании и поведении), а также задать интересующие вопросы и провести время с пользой сможет каждый. На бесплатных экскурсиях организаторы поделятся удивительными фактами о представителях фауны и расскажут, как выбирали имена обитателям зоопарка. Прогулка будет по открытой территории.

Время проведения экскурсий — 13:00, сбор — у центрального входа. Чтобы войти в зоопарк, нужно приобрести билет.

