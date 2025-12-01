Католики и православные смогут отмечать Пасху в один день
- 1.12.2025, 23:10
Папа Римский Лев XIV и Константинопольский Патриарх Варфоломей подписали совместную декларацию.
Во время исторической встречи Папа Римский Лев XIV и Константинопольский Патриарх Варфоломей договорились работать над тем, чтобы христиане разных конфессий могли отмечать Пасху в один день. Они подписали совместную декларацию.
Встреча состоялась во время визита Папы Римского в Турцию. Он принял участие в богослужениях в Изнике и Стамбуле, после чего отправился с визитом в Ливан.
Во время переговоров особый акцент был сделан на возможности установить единую дату для главного праздника всех христиан — Пасхи. Иерархи отметили, что совпадение дат в текущем году является добрым знаком. В 2026 году Пасха у православных христиан выпадает на 12 апреля, а у католиков — на 5 апреля.
Пасху стали отмечать в разные дни не одномоментно, а из-за календарной реформы 1582 года, которую приняла Католическая церковь, но не приняла Православная. Разница стала систематической и заметной с конца XVI — начала XVII веков.
Если упростить объяснение, то Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Католики и протестанты вычисляют дату по григорианскому календарю. Дата может быть в период с 22 марта по 25 апреля. А православные — по юлианскому (однако есть исключения в некоторых церквях). Но в основном православная Пасха попадает на период с 4 апреля по 8 мая.