«Потери у россиян просто огромные» 11.12.2025, 18:51

1,144

Военный эксперт рассказал о боях на востоке Украины.

Путин громко рапортует о «захвате» Купянска и Покровска, однако бои за эти города продолжаются, а ВСУ наносят успешные контрудары.

Что сейчас происходит в Купянске, откуда приходят сообщения об успешных атаках ВСУ? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным обозревателем, координатором группы «Информационное сопротивление», полковником ВСУ Константином Машовцом:

— ВСУ проводят поисково-рейдовые действия малыми пехотными группами с целью обнаружения и ликвидации опорных пунктов и позиций российских оккупантов. Часть передовых подразделений 68-й мотострелковой дивизии армии РФ сумела несколько штурмовых групп завести в город. Они занимают северо-западную и центральную часть Купянска.

В центральной части города идет постепенная зачистка оккупантов, их выдавливание. Противник испытывает определенные трудности с материально-техническим снабжением. Им приходится производить его через плацдарм на Осколе. В самом широком месте плацдарм имеет менее 4 километров, и там все находится под огневым контролем ВСУ. Оккупантам весьма сложно пополнять передовые штурмовые подразделения личным составом и предметами материально-технического обеспечения. Все приходится таскать ручками-ножками через Оскол на плацдарм, а потом по плацдарму, по коридору с севера на юг — в сам Купянск. Там нет простого дела, все это пробивается и простреливается ВСУ. Поэтому оккупанты испытывают трудности с пополнением подразделений в Купянске.

Бои в основном идут в северо-западных и центральных частях города. Оккупанты недавно предприняли попытку прорваться в район Юбилейный. Неудачно у них это закончилось. Россиян отбросили в сторону Мирного, в бывший район Московка. Такая ситуация в районе Купянска.

— Почему Россия объявляет о «захвате» Покровска и «окружении» Мирнограда, если бои там продолжаются? Какова реальная ситуация в этих городах?

— Ситуация там напоминает то, что происходит в районе Купянска. Только там все немного жестче. Северная часть Покровска — там сейчас перемешанные боевые порядки. Там присутствуют и российские подразделения, и украинские. Мирноград, к сожалению, почти окружен. Но там есть серая зона, по которой еще можно снабжать подразделения ВСУ. Но с южной части ВСУ отошли в северную часть города.

Россияне сейчас пытаются через город Родинское пробиться на Гришино и замкнуть кольцо окружения вокруг Покровска. И пробуют удерживаться силами 51-й армии на плацдарме на реке Казенный Торец. С юга наступает 41-я армия РФ. Ее 27-я дивизия рвется на западные окраины Покровска, а с севера пытается выйти на трассу на Павлоград и в район Сергеевки. Такая ситуация в этих городах.

— Российские войска несут огромные потери при штурмах. Может ли армия Путина выдохнуться из-за таких «мясных» атак?

— На какое-то время — да. Путин уже объявил широкомасштабные сборы резервистов. Я думаю, это элемент скрытого мобилизационного развертывания армии. То есть скрытой мобилизации под видом сборов резервистов. Их, наверное, будут всеми правдами и неправдами посылать в Украину.

Потому что доккупанты стали испытывать определенный недостаток личного состава. Особенно в передовых частях и подразделениях, которые непосредственно ведут штурмовые, атакующие действия. Потери просто огромные. Штурмовой пехоты у армии РФ становится все меньше и меньше. А это тот инструмент, который ведет наступательные действия.

Я думаю, что российская армия может выдохнуться. Но это продлится какой-то определенный период — пока не нарастет поток восполнения потерь. Но ВСУ предпринимают достаточно значительные усилия, чтобы компенсировать усиление пополнения объемов потерь оккупантов. Исходя из того, что, как я понимаю, в значительной степени задачи военному командованию России ставит политическое руководство, исходя из каких-то политических соображений, они вынуждены вести наступательные действия даже частями и соединениями, которые имеют пониженный уровень боеспособности.

Поэтому Кремль стартовал сбор резервистов — для наращивания восполнения колоссальных потерь. То есть говорить о каком-то истощении стратегического значения, о кардинальном исчерпании — я бы не взялся. Но для восполнения потерь на какой-то небольшой период армия РФ может остановиться, их наступление захлебнется.

