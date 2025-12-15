закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 2:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бабарико после встречи с Протасевичем попал в ШИЗО

  • 15.12.2025, 2:00
Бабарико после встречи с Протасевичем попал в ШИЗО

Встреча состоялась в январе 2025 года.

На пресс-конференции после освобождения Виктор Бабарико ответил на вопрос «Зеркала» о встрече с Романом Протасевичем, которая произошла в колонии в январе 2025 года. Экс-банкир рассказал, что из-за нее он оказался в штрафном изоляторе.

«По результатам встречи с Романом Протасевичем я поехал, как говорят зэки, на кичу, то есть в штрафной изолятор. Потому что ответ на тот вопрос, который он мне задал, был неправильный. Поэтому я поехал на более чем на две недельки в ШИЗО из помещения камерного типа. Это минус», — отметил Бабарико.

Однако, по словам экс-банкира, у этой встречи был и плюс.

«За три года меня лишили всего. Мне ничего невозможно было передать, кроме одной бандероли на два килограмма. Через полгода после встречи с Романом я получил два килограмма кофе. За это им очень большое спасибо», — поделился Бабарико.

8 января 2025 года в телеграм-канале Протасевича появились фото и видео встречи с политзаключенным Виктором Бабарико в новополоцкой колонии № 1.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук