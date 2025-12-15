Бабарико после встречи с Протасевичем попал в ШИЗО 15.12.2025, 2:00

Встреча состоялась в январе 2025 года.

На пресс-конференции после освобождения Виктор Бабарико ответил на вопрос «Зеркала» о встрече с Романом Протасевичем, которая произошла в колонии в январе 2025 года. Экс-банкир рассказал, что из-за нее он оказался в штрафном изоляторе.

«По результатам встречи с Романом Протасевичем я поехал, как говорят зэки, на кичу, то есть в штрафной изолятор. Потому что ответ на тот вопрос, который он мне задал, был неправильный. Поэтому я поехал на более чем на две недельки в ШИЗО из помещения камерного типа. Это минус», — отметил Бабарико.

Однако, по словам экс-банкира, у этой встречи был и плюс.

«За три года меня лишили всего. Мне ничего невозможно было передать, кроме одной бандероли на два килограмма. Через полгода после встречи с Романом я получил два килограмма кофе. За это им очень большое спасибо», — поделился Бабарико.

8 января 2025 года в телеграм-канале Протасевича появились фото и видео встречи с политзаключенным Виктором Бабарико в новополоцкой колонии № 1.

