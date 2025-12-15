закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Поставки б/у авто из Беларуси в Россию выросли в 6,5 раз

  • 15.12.2025, 10:57
Поставки б/у авто из Беларуси в Россию выросли в 6,5 раз

Перед изменением ставки российского утильсбора.

Импорт автомобилей с пробегом из Беларуси подскочил в ноябре в 6,5 раз. Но итог по 11 месяцам для белорусского бизнеса, промышляющего поставками б/у техники на российский рынок, по-прежнему отрицательный.

К аналогичному периоду прошлого года он составил «минус» 60%, пишет в своем блоге директор «Автостата» Сергей Целиков.

Ноябрьский скачок, в течение которого из Беларуси в Россию было ввезено 4 079 легковых автомобилей (с пробегом старше 3 лет), он связывает с изменением расчета утильсбора. Он произошел с 1 декабря.

Предваряя его, в России вырос спрос, и белорусские поставщики поспешили его заполнить.

Специализацией белорусов в этой нише является техника из Европы. В ноябре через Беларусь, в частности, в первой пятерке по популярности проследовали BMW (1099 шт.), Audi (330 шт.), Mercedes-Benz (285 шт.), Chevrolet (262 шт.) и Volkswagen (237 шт.)

Всего с начало года из Беларуси в Россию было ввезено чуть более 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 60% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года (46,4 тыс. шт).

Всего за последний месяц осени на внутренний рынок было поставлено 59,8 тыс. авто с пробегом старше 3 лет. Это на 83% больше, чем за прошлогодний ноябрь. Поставки за 11 прошедших месяцев выросли на 21%, до 442,6 тыс. машин.

Лидерами импорта стали Япония (43,4%), Южная Корея (22,8%) и Китай (15,9%). Также, как и из Беларуси, в ноябре прибавили поставки BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai и KIA из Грузии. Из этой страны было ввезено 4778 единиц техники, что на 227% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук