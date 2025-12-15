Поставки б/у авто из Беларуси в Россию выросли в 6,5 раз
- 15.12.2025, 10:57
Перед изменением ставки российского утильсбора.
Импорт автомобилей с пробегом из Беларуси подскочил в ноябре в 6,5 раз. Но итог по 11 месяцам для белорусского бизнеса, промышляющего поставками б/у техники на российский рынок, по-прежнему отрицательный.
К аналогичному периоду прошлого года он составил «минус» 60%, пишет в своем блоге директор «Автостата» Сергей Целиков.
Ноябрьский скачок, в течение которого из Беларуси в Россию было ввезено 4 079 легковых автомобилей (с пробегом старше 3 лет), он связывает с изменением расчета утильсбора. Он произошел с 1 декабря.
Предваряя его, в России вырос спрос, и белорусские поставщики поспешили его заполнить.
Специализацией белорусов в этой нише является техника из Европы. В ноябре через Беларусь, в частности, в первой пятерке по популярности проследовали BMW (1099 шт.), Audi (330 шт.), Mercedes-Benz (285 шт.), Chevrolet (262 шт.) и Volkswagen (237 шт.)
Всего с начало года из Беларуси в Россию было ввезено чуть более 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 60% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года (46,4 тыс. шт).
Всего за последний месяц осени на внутренний рынок было поставлено 59,8 тыс. авто с пробегом старше 3 лет. Это на 83% больше, чем за прошлогодний ноябрь. Поставки за 11 прошедших месяцев выросли на 21%, до 442,6 тыс. машин.
Лидерами импорта стали Япония (43,4%), Южная Корея (22,8%) и Китай (15,9%). Также, как и из Беларуси, в ноябре прибавили поставки BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai и KIA из Грузии. Из этой страны было ввезено 4778 единиц техники, что на 227% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.