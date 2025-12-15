Поставки б/у авто из Беларуси в Россию выросли в 6,5 раз 15.12.2025, 10:57

Перед изменением ставки российского утильсбора.

Импорт автомобилей с пробегом из Беларуси подскочил в ноябре в 6,5 раз. Но итог по 11 месяцам для белорусского бизнеса, промышляющего поставками б/у техники на российский рынок, по-прежнему отрицательный.

К аналогичному периоду прошлого года он составил «минус» 60%, пишет в своем блоге директор «Автостата» Сергей Целиков.

Ноябрьский скачок, в течение которого из Беларуси в Россию было ввезено 4 079 легковых автомобилей (с пробегом старше 3 лет), он связывает с изменением расчета утильсбора. Он произошел с 1 декабря.

Предваряя его, в России вырос спрос, и белорусские поставщики поспешили его заполнить.

Специализацией белорусов в этой нише является техника из Европы. В ноябре через Беларусь, в частности, в первой пятерке по популярности проследовали BMW (1099 шт.), Audi (330 шт.), Mercedes-Benz (285 шт.), Chevrolet (262 шт.) и Volkswagen (237 шт.)

Всего с начало года из Беларуси в Россию было ввезено чуть более 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 60% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года (46,4 тыс. шт).

Всего за последний месяц осени на внутренний рынок было поставлено 59,8 тыс. авто с пробегом старше 3 лет. Это на 83% больше, чем за прошлогодний ноябрь. Поставки за 11 прошедших месяцев выросли на 21%, до 442,6 тыс. машин.

Лидерами импорта стали Япония (43,4%), Южная Корея (22,8%) и Китай (15,9%). Также, как и из Беларуси, в ноябре прибавили поставки BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai и KIA из Грузии. Из этой страны было ввезено 4778 единиц техники, что на 227% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com