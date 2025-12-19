Эстония может полностью закрыть границу с Россией 1 19.12.2025, 13:58

После инцидента с пограничниками, которые незаконно пересекли Нарву.

Эстония рассматривает возможность закрытия границы с Россией после того, как российские пограничники незаконно пересекли эстонскую территорию по реке Нарва.

Об этом пишет ERR.

Правительство обсудит возможность пересмотра оценки угроз в пятницу, 19 декабря, после того как Россия отрицает незаконное пересечение территории Эстонии своими пограничниками.

В среду трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились там около 20 минут.

В четверг, 18 декабря, эстонские и российские пограничники более двух часов обсуждали инцидент непосредственно на месте. Российская сторона утверждала, что незаконного пересечения якобы не было.

«Они больше не понимали, где проходит контрольная линия между Эстонией и Россией, что является абсолютно смешным, поскольку эта контрольная линия существует уже более 30 лет. Если они не могут читать карту, если там царит топографическая неосведомленность, то как мы должны помочь? Или нам следует прислать им карту, научить, как ее читать? Это остается для нас вызовом», — заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна добавил, что Россия постоянно пытается сместить границу в географически сложных местах. Он напомнил об инцидентах в Саатсетском сапоге в октябре, где были замечены вооруженные россияне, и о краже пограничных буйков в мае 2024 года на реке Нарва.

Хотя между странами есть нератифицированное пограничное соглашение, которое Россия отказывается подписывать, Тсахкна считает, что оно вряд ли помогло бы в таких случаях.

МИД Эстонии также направило дипломатическую ноту протеста российскому поверенному в делах в четверг, 18 декабря, после инцидента. Правительство сегодня обсудит дальнейшие шаги, включая возможные изменения оценки угроз. В частности, закрытие границы с Россией пока не исключено.

Таро отметил, что действия должны быть пропорциональными и могут включать локальное, общее, временное или постоянное закрытие границы, в зависимости от обстоятельств.

