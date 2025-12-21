закрыть
Хегсет выдвинул ультиматум Мадуро

  • 21.12.2025, 8:54
  • 1,644
Хегсет выдвинул ультиматум Мадуро
Пит Хегсет

После нового захвата танкера у берегов Венесуэлы.

США продолжат задерживать танкеры, выходящие из Венесуэлы, до тех пор, пока режим президента страны Николаса Мадуро не вернет «все украденные американские активы».

Об этом в Х заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы», - написал Хегсет.

По его словам, Штаты «не дрогнув» будут проводить морские операции по перехвату танкеров с санкционированной нефтью, а «насилие, наркотики и хаос» не будут контролировать Западное полушарие.

«Министерство войны совместно с нашими партнерами из Береговой охраны не дрогнув будет проводить морские операции по перехвату - в рамках операции «Южное Копье» - для демонтажа незаконных преступных сетей», - написал министр войны США.

Отметим, 20 декабря Береговая охрана США перехватила очередной танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя кадры операции, подчеркнула: Вашингтон продолжит преследовать незаконные перевозки санкционной нефти, которая финансирует «наркотерроризм в регионе».

