Хегсет выдвинул ультиматум Мадуро
- 21.12.2025, 8:54
После нового захвата танкера у берегов Венесуэлы.
США продолжат задерживать танкеры, выходящие из Венесуэлы, до тех пор, пока режим президента страны Николаса Мадуро не вернет «все украденные американские активы».
Об этом в Х заявил министр войны США Пит Хегсет.
«Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернет все украденные американские активы», - написал Хегсет.
По его словам, Штаты «не дрогнув» будут проводить морские операции по перехвату танкеров с санкционированной нефтью, а «насилие, наркотики и хаос» не будут контролировать Западное полушарие.
«Министерство войны совместно с нашими партнерами из Береговой охраны не дрогнув будет проводить морские операции по перехвату - в рамках операции «Южное Копье» - для демонтажа незаконных преступных сетей», - написал министр войны США.
Отметим, 20 декабря Береговая охрана США перехватила очередной танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, комментируя кадры операции, подчеркнула: Вашингтон продолжит преследовать незаконные перевозки санкционной нефти, которая финансирует «наркотерроризм в регионе».